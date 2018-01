Video/ Crotone Cagliari (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata)

Video Crotone Cagliari (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo Scida. Squali avanti con un rigore di Trotta ma ripresi dalla punizione di Cigarini

29 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Crotone Cagliari, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Crotone-Cagliari termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Trotta e Cigarini. Nel primo tempo succede di tutto: due reti, altrettanti infortuni e un'espulsione. Al 13' il Crotone perde Stoian, finito ko in seguito a uno scontro con Farago. Al suo posto, mister Zenga inserisce Nalini, che si rende subito protagonista con un destro deviato in corner da Cragno. Al 28' i pitagorici passano meritatamente in vantaggio dagli sviluppi di un calcio di rigore assegnato da Tagliavento con l'ausilio del VAR per fallo di Faragò sullo scatenato Nalini. Dagli undici metri Trotta non sbaglia l'esecuzione. Il Cagliari ha una reazione e sfiora il pareggio con Giannetti e Faragò, mentre il Crotone si fa vedere con Ricci. Al 44' il Cagliari perde Cragno per infortunio ma anche Pisacane, che rimedia un cartellino rosso per un intervento a gamba tesa su Ricci.

IL PAREGGIO DI CIGARINI

Poco dopo i locali accarezzano il 2-0 con Nalini: decisiva la parata di Rafael, che si salva con l'ausilio della traversa. Al 52', in pieno recupero, il Cagliari pareggia i conti con Cigarini, bravo a insaccare l'inaspettato 1-1 con un calcio di punizione dal limite. Nella ripresa si gioca a una porta sola, con il Crotone assoluto padrone del match: al 55' Martella spara un bolide disinnescato in corner da Rafael. Nel finale i calabresi trovano il meritato sorpasso con Ceccherini al 90' ma Tagliavento annulla dopo aver consultato il VAR. Grandi proteste per la decisione dell'arbitro, che non convalida la rete per un presunto fuorigioco attivo di Budimir.

© Riproduzione Riservata.