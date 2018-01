Video/ Monza Lucchese (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 23^ giornata)

Video Monza Lucchese (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita. I lombardi tornano al successo di fronte al pubblico di casa grazie alla rete di D'Errico.

29 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Monza Lucchese (LAPresse)

Vittoria di misura per il Monza che tra le mura amiche del Brianteo batte la Lucchese per 1 a 0 e agguanta il quinto posto nella classifica del girone A di Serie C 2017-18 salendo a quota 33 punti assieme alla Giana Erminio: per la compagine di Zaffaroni questo successo rappresenta sicuramente un'iniezione di fiducia molto importante in vista dei prossimi impegni, oltre che un passo avanti molto importante nella corsa verso i play-off. Crisi senza fine per le pantere rossonere che non sanno più vincere, sempre più traballante la panchina di Giovanni Lopez (oggi squalificato, al suo posto il vice Niccolai) con la squadra appena un punto sopra alla quartultima che è la Pro Piacenza. In realtà il match non ha dispensato tantissime emozioni al pubblico sugli spalti, ai padroni di casa è bastato l'acuto di D'Errico al 17' del primo tempo per sbloccare la contesa e incamerare i tre punti.

IL SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco i brianzoli hanno anche colpito il palo con Galli che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina non è riuscito a trovare l'appuntamento con il raddoppio che con ogni probabilità avrebbe tagliato le gambe agli ospiti. Nonostante i ritmi non siano mai stati elevatissimi i giocatori del Monza hanno accusato un vistoso calo fisico nell'ultimo terzo di gara e così la Lucchese si rifà sotto senza però creare grossi pericoli dalle parti di Liverani che interviene solamente una volta per neutralizzare un tentativo di Cecchini. I biancorossi soffrono parecchio nel finale ma riescono a stringere i denti e a difendere i tre punti. Per il Monza si tratta del quinto successo interno dall'inizio della stagione, per la Lucchese è la sesta sconfitta esterna in campionato.

