Video/ Olbia Carrarese (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 23^ giornata)

Video Olbia Carrarese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita. i toscani trovano un insperato pareggio solo al quinto minuto di recupero, grazie alla rete di Cais.

29 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Olbia Carrarese (LaPresse)

L'Olbia si deve accontentare del pareggio nella sfida con la Carrarese valida per la 23^ giornata del girone A di Serie C 2017-18: al Nespoli finisce 1-1 con le due squadre che si spartiscono i due punti, occasione mancata per i padroni di casa che vengono raggiunti dagli ospiti praticamente allo scadere dopo aver assaporato a lungo il decimo successo in campionato. La compagine sarda fallisce dunque l'aggancio al quinto posto in classifica mentre quella di Baldini continua a veleggiare a centro gruppo, tenendosi alla larga dalla zona play-out. Primo tempo molto equilibrato, a metà frazione arriva l'episodio che modifica l'inerzia del match: Cardoselli strattona Murgia all'interno dell'area di rigore, l'arbitro Annaloro indica il dischetto e dagli undici metri Ragatzu non sbaglia firmando così il suo 13^ gol in campionato, raggiungendo Vantaggiato in vetta alla classifica marcatori. Dall'altra parte il portiere Aresti fa il suo dovere difendendo il risultato con la respinta sulla conclusione di Bentivegna.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Arras, che ha preso il posto dell'infortunato Ogunseye, impegna più volte l'estremo difensore avversario Lagomarsini sfiorando il raddoppio che avrebbe probabilmente chiuso la questione ben prima del triplice fischio. Invece i marmiferi rimangono in partita e in pieno recupero, a tempo quasi scaduto, acciuffano un insperato pareggio con Cais che si tuffa per colpire di testa il pallone depositandolo in rete. Nespoli gelato, ospiti in festa e match che si risolve con un nulla di fatto, l'Olbia perde così la possibilità di migliorare ulteriormente il proprio rendimento interno che rimane comunque ragguardevole, solamente Giana Erminio e Livorno hanno totalizzato più punti in casa.

