Video/ Pontedera Arzachena (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 23^ giornata)

Video Pontedera Arzachena (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita. Bonacquisti chiude il match per i biancoverdi al quarto minuto del recupero.

29 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Pontedera Arzachena (LaPresse)

Pontedera-Arzachena è terminata con il risultato di 2-0 in favore della formazione ospite. Il match salvezza del Mannucci ha visto sorridere la formazione sarda, che ha messo le mani su tre punti pesantissimi in quello che può tranquillamente essere definito uno scontro diretto. Succede tutto nel secondo tempo, quando l'Arzachena sblocca il match al 48' con Bertoldo e chiude i conti al 94' con Bonacquisti. Due gol importanti ma anche molto simili, entrambi arrivati in contropiede su altrettanti errori del Pontedera. Ma andiamo con ordine, perché in un primo tempo avaro di emozioni e piuttosto noioso assistiamo soltanto a una fiammata isolata di Gargiulo che impegna l'estremo difensore ospite Ruzittu.

LA RIPRESA

A inizio ripresa, come detto, l'Arzachena passa in vantaggio: il Pontedera amministra male un corner in proprio favore e consente a Bertoldo di involarsi verso la metà campo toscana. In campo aperto, nulla da fare per il povero Contini, trafitto senza pietà dal centrocampista in maglia numero 16. I granata reagiscono con Raffini e Calcagni ma la situazione non cambia. Anzi, peggiora nel finale, quando Curcio sfiora il raddoppio. È solo il campanello d'allarme per il definitivo 2-0 firmato Bonacquisti. Un gol che è quasi la fotocopia di quello messo a segno da Bertoldo. Corner sprecato dal Pontedera, contropiede dei sardi e Contini battuto.





