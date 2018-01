Video/ Torino Benevento (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata)

Video Torino Benevento (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: i granata dilagano in casa, espulso il portiere Belec

29 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Torino Benevento, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Torino-Benevento termina con un netto 3-0 in favore dei granata, che risolvono la pratica in appena 45' e continuano a inseguire l'Europa in questo campionato di Serie A mentre i poveri campani perdono la partita numero 19 nel loro torneo e sono ormai condannati alla retrocessione, con la quota salvezza che si allontana ed è ora a 12 punti di distanza. Basta un tempo agli uomini di Mazzarri per mettere in chiaro le cose e costringere il Benvento a issare bandiera bianca. Già, perché dopo appena 3' il Toro passa in vantaggio con Iago Falqué, bravo a colpire di testa un assist morbido di Berenguer. Le Streghe provano a reagire e costruiscono due interessanti palle gol: al 13' Coda anticipa Burdisso ma la sua incornata termina a lato, mentre al 20' Guilherme calcia da fuori chiamando Sirigu al grande intervento in corner.

ESPULSO BELEC

Poco dopo la mezzora gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Belec, che rimedia un rosso per aver scalciato Niang. Al 40' proprio Niang trova il 2-0 con un diagonale che fredda il neo entrato Brignoli, mentre in pieno recupero Obi trova il tap-in vincente dagli sviluppi di un corner. Il gol del centrocampista granata viene convalidato dopo il consulto del VAR. Nella ripresa i ritmi calano tantissimo e non succede praticamente niente. Il Torino decide di risparmiare il Benevento. Dunque assistiamo al ritorno in campo di Belotti e due buone chance fallite da Baselli e Iago Falqué.

