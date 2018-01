AURELIO DE LAURENTIIS SUL CALCIOMERCATO / Il Presidente del Napoli promette: da lunedì al lavoro per i tifosi!

Aurelio De Laurentiis sul calciomercato, il presidente del Napoli promette ai suoi tifosi di essere pronto a lavorare per rinforzare la squadra che punta alla vittoria dello Scudetto.

03 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

De Laurentiis sul calciomercato - La Presse

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia il Napoli è concentrato esclusivamente sul riportare in Campania uno Scudetto che manca da troppo tempo. Aurelio De Laurentiis sa bene che la sessione di calciomercato di gennaio rappresenta una grande possibilità per cercare di rinforzare la squadra alla ricerca di questo obiettivo. Il Presidente infatti durante la presentazione del film Benedetta Follia di Carlo Verdone non ha usato mezzi termini per parlare del calciomercato del Napoli, sottolineando un semplice ma efficace: "Da lunedì saremo al lavoro per i nostri tifosi". Gli obiettivi sono dichiarati perché gli azzurri devono rispondere agli infortuni di Faouzi Ghoulam e Arkadiusz Milik. Serve quindi un terzino sinistro di livello assoluto e un attaccante degno di sostituire il polacco. Oltre a questo vedremo se ci saranno anche delle sorprese con Aurelio De Laurentiis pronto a stupire un po' tutti.

COSA È SUCCESSO UN ANNO FA

Il Napoli un anno fa si presentava al calciomercato di gennaio con l'unico obiettivo di rinforzare l'attacco. Si era fatto male infatti Akradiusz Milik con prospettive ben diverse da quello che è successo sempre al polacco in questa stagione. E' così che allora gli azzurri decidevano di andare a fare un investimento importante per portare in azzurro l'attaccante allora del Genoa, Leonardo Pavoletti. Questo, ora al Cagliari, era arrivato senza riuscire a trovare continuità e giocando davvero molto poco. Insieme a lui firmava per gli azzurri il giovane Leandrinho preso dal Ponte Preta e poi lasciato a crescere in Primavera. Dal punto di vista delle cessioni il Napoli aveva lavorato sui giovani, cedendo in prestito Roberto Insigne al Latina e Lasicki al Carpi. Erano poi partiti Omar El Kaddouri verso Empoli e Manolo Gabbiadini ceduto al Southampton.

