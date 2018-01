Arsenal Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Premier Leag

Arsenal Chelsea, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Premier League). Derby londinese in programma questa sera dalle 20:45

Arsene Wenger, allenatore Arsenal - LaPresse

La sfida fra Arsenal e Chelsea sarà il piatto forte della ventiduesima giornata della Premier League, primo appuntamento dell’anno 2018 con il fantastico calcio inglese, che terminerà proprio questa sera con la partitissima dell’Emirates Stadium. Un derby di Londra fra due delle formazioni storicamente più forti del torneo britannico, che siamo certi, regalerà grande spettacolo. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni dell’incontro, con uno sguardo alle informazioni per la diretta streaming e alle quote per le scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partitissima di Londra sarà visibile in diretta tv, ma come da copione, solo per gli abbonati a Sky. La tv satellitare di Murdoch si è infatti assicurata i diritti in Italia per la Premier League britannica, e trasmetterà anche la sfida di oggi. Per gustarvi il big match fra Wenger e Conte, potrete sintonizzarvi su Sky Sport 3, Sky Sport 1 o Sky Sport Mix dalle ore 20:45. In alternativa, vi ricordiamo l’applicazione dedicata, Sky Go, riservata anche in questo caso ai soli abbonati, per la diretta streaming attraverso il vostro personal computer, lo smartphone o il tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-CHELSEA

Non è decisamente vuota l’infermeria di casa Arsenal, visto che al suo interno troviamo il lungodegente Santi Cazorla, il cui ritorno in campo è a tutt’oggi sconosciuto, nonché il bomber Giroud, il centrocampista centrale Ramsey, e il terzino sinistro Monreal. Per la delicata sfida interna contro il Chelsea, coach Wenger dovrebbe quindi puntare su un 3-4-2-1 con il solito Lacazette schierato nel ruolo di punta centrale, mentre la coppia Alexis Sanchez e Iwobi galleggerà fra le linee, a dare manforte davanti al transalpino di cui sopra. A centrocampo, soliti mastini Xhaka e Wilshire schierati a schermo della difesa, con Bellerin a destra, e Kolasinac a sinistra, ad allargare il gioco offensivo. Infine la difesa, dove in mezzo ci sarà Mertesacker, con capitan Koscielny interno di sinistra e Mustafi a destra, quest’ultimo, ormai completamente ripresosi dopo l’infortunio delle scorse settimane. In porta, l’ex Cech. Situazione più rosea in casa Chelsea, visto che Conte, per la trasferta all’Emirates, dovrà fare a meno del solo David Luiz, infortunatosi al ginocchio. Il tecnico salentino dovrebbe mandare in campo l’undici che lo scorso 30 dicembre ha asfaltato lo Stoke City, con qualche piccola variante, quindi spazio ad un 3-4-2-1 con Alvaro Morata prima punta, supportato dai due trequartisti Eden Hazard e Pedro, con Willian che si riaccomoda quindi in panca. A centrocampo, sulla linea dei mediani, sicuro di un posto Kanté, mentre l’altra mattonella se la giocano Fabregas e Bakayoko, con il primo in leggero vantaggio. Sui due esterni, invece, Moses largo a destra, con l’ex Fiorentina, Alonso, schierato invece sulla fascia mancina. Infine la difesa, dove Azpilicueta dovrebbe schierarsi in mezzo, con l’ex Roma Rudiger a destra, e il capitano Gary Cahill, interno di sinistra. In porta, come sempre, il gioiello belga Courtois.

QUOTE E PRONOSTICO

L’incertezza è la parola d’ordine nella sfida di oggi di Londra fra Arsenal e Chelsea. Secondo la Snai, infatti, non c’è una vera e propria favorita per la gara dell’Emirates Stadium, visto che il segno 1 è quota 2.75, ma la vittoria della compagine allenata da Conte paga 2.55 volte la nostra puntata. Il segno X, il pareggio, è invece dato a 3.35, mentre l’under e l’over 2.5 pagano rispettivamente 2.10 e 1.65. Infine, per chi volesse puntare sulle opzioni gol e nogol, ovvero, che entrambe le squadre segnino almeno una rete, o che una delle due chiuda con la porta inviolata, sappiate che le quote sono pari a 1.50 e 2.40.

© Riproduzione Riservata.