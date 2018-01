DAVID SILVA, IL FIGLIO STA MALE/ Mateo lotta per la vita, smentita ‘bufala’ su Sterling: non è suo il figlio

Il figlio appena nato di David Silva, calciatore del Manchester City, sta male: il bambino è nato prematuro e sta lottando tra la vita e la morte.

03 gennaio 2018 Fabio Morasca

Il figlio di David Silva sta male (Web)

Il figlio del calciatore David Silva sta lottando per la vita. Il calciatore del Manchester City, infatti, aveva saltato qualche impegno della squadra allenata da Pep Guardiola e che sta dominando il campionato inglese. Dopo essere tornato titolare nel match contro il Watford, David Silva ha spiegato i motivi della sua assenza. Mateo, figlio del calciatore spagnolo, infatti, è nato prematuro e, in queste ore, sta lottando tra la vita e la morte. Con un messaggio condiviso su Twitter, David Silva ha ringraziato tutti coloro che hanno dimostrato la loro vicinanza in questo difficile momento: "Voglio ringraziare tutti per i messaggi di amore e di affetto ricevuti nelle ultime settimane". Il calciatore del City ha anche ringraziato il suo club e i suoi compagni di squadra per aver capito la gravità della situazione e per avergli permesso di saltare qualche partita per stare più vicino al figlio e alla sua famiglia.

LA BUFALA CHE CIRCOLAVA SUL WEB

Era stato Pep Guardiola, l'allenatore spagnolo del Manchester City, il primo a parlare dei gravi problemi familiari di David Silva, motivando così la sua momentanea assenza dai campi: "David Silva fuori a tempo indeterminato per problemi personali, non so quando tornerà. La vita personale è più importante di qualunque altra cosa". David Silva, successivamente, è entrato nei dettagli, svelando la difficilissima situazione di salute riguardante suo figlio appena nato. Purtroppo, anche in questa tristissima occasione, sui social network, aveva iniziato a circolare una fake news riguardante il figlio di David Silva, assolutamente evitabile. Stando a questa "bufala", infatti, il vero padre del figlio di David Silva è il compagno di squadra del calciatore spagnolo, Raheem Sterling, per via della presunta carnagione mulatta del neonato. Ovviamente, questa voce corrisponde al falso e i motivi dell'assenza di David Silva si sono rivelati molto più gravi.

