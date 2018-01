Juventus Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Torino info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby all’Allianz Stadium per i quarti della Coppa Italia

03 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Juventus Torino (LaPresse)

Juventus Torino, che sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri, si gioca alle ore 20:45 di questa sera, mercoledì 3 gennaio: è l’ultima delle partite in programma nei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018. Chiusura affascinante con una sfida sempre ricca di fascino e prestigio come il derby della Mole fra bianconeri e granata. Anche se si tratta di una stracittadina, la Juventus avrà un vantaggio significativo dal fattore campo, visto che a Torino le due squadre hanno stadi separati e stasera si giocherà all’Allianz Stadium questa partita secca, che prevede naturalmente la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. La Juventus può chiaramente fare affidamento anche sulla superiore qualità della propria rosa: i bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci da tre doppiette consecutive campionato-Coppa Italia negli scorsi anni e dunque puntano ad arrivare in fondo anche in questa stagione.

Per il Torino però questa è l’occasione di compiere una grande impresa: arrivare in semifinale di Coppa Italia eliminando i cugini sarebbe un grande traguardo per i granata di Sinisa Mihajlovic, sia perché il derby ha maggiore importanza per i granata, sia perché il tasso tecnico direbbe Juventus ed infine perché la Coppa Italia potrebbe diventare una strada molto interessante per raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League. Ecco perché questa serata può essere fondamentale per la stagione del Torino: spesso è un luogo comune, ma per i granata questa partita è davvero come una finale.

JUVENTUS TORINO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Torino è una partita di Coppa Italia, e come tale viene trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato che detiene i diritti in esclusiva: l’appuntamento in chiaro per tutti è in questo caso su Rai 1, con la possibilità chiaramente di assistere alla diretta streaming video su www.raiplay.it selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Massimiliano Allegri deve scegliere se schierare la Juventus con il 4-2-3-1 oppure il 4-3-3. Ci sarà sicuramente un po’ di turnover, ad esempio in difesa giocherà Rugani al fianco di uno fra Barzagli e Chiellini, mentre a centrocampo vedremo Sturaro. Dovrebbe esserci spazio anche per Marchisio, che fra l’altro è uno dei bianconeri che sente di più il derby, avendo vissuto tante sfide con il Torino fin dai tempi delle giovanili. In porta giocherà Szczesny, nel tridente offensivo invece ci sono dei nodi ancora da sciogliere, ma quasi certamente ci sarà Douglas Costa e con lui potrebbero trovare spazio Dybala come prima punta e Bernardeschi. Sinisa Mihajlovic dovrebbe invece presentare naturalmente il suo miglior Torino, condizionato però dalle assenze: nel tridente solo Iago Falque è disponibile tra i titolari, dunque insieme a lui dovrebbero esserci Niang come prima punta anomala e uno tra Boyé e Berenguer. A centrocampo ha recuperato Baselli; al suo fianco Acquah potrebbe essere favorito su Rincon e Valdifiori. In difesa le certezze sono i due terzini Molinaro e De Silvestri, in mezzo Burdisso, N’Koulou ed Emiliano Moretti si giocano due maglie da titolari e ci sarà un ballottaggio anche in porta fra Vanja Milinkovic-Savic e Sirigu.

QUOTE E PRONOSTICO

Juventus ovviamente favorita per questo derby della Mole Juventus Torino: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la vittoria dei partenopei al San Paolo è quotata 1,50 contro il 6,00 che accompagna invece l’affermazione degli orobici fuori casa, con conseguente passaggio del turno. Il segno X per il pareggio si riferisce al risultato che maturerà nei 90 minuti della partita: porta in dote 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

