Legnano Don Colleoni/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (volley torneo Mimmo Fusco)

Diretta Legnano Don Colleoni: streaming video Rai.tv, orario e risultato live della prima semifinale del torneo Mimmo Fusco, kermesse di volley femminile di stanza a Busto Arsizio

03 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Legnano Don Colleoni, torneo Mimmo Fusco (da facebook.com/sabvolley)

Sab Legnano Pallavolo Don Colleoni si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 3 gennaio e rappresenta la prima semifinale del torneo Mimmo Fusco 2018: oggi e domani, presso il PalaYamamay di Busto Arsizio - in provincia di Varese - quattro squadre si sfideranno in un quadrangolare che prevede anche la finale per il terzo posto (la finalissima si disputerà alle ore 18 di giovedì). Le squadre in campo sono forse “minori”, ma lo spettacolo è garantito; siamo arrivati alla 25esima edizione del torneo che è dedicato alla memoria appunto di Mimmo Fusco, celebre giornalista Rai che ha seguito più volte le Olimpiadi (estive ed invernali), che ha commentato il trionfo Mondiale della nazionale femminile nel 2002 e che tre anni più tardi è improvvisamente scomparso a seguito di una malattia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Legnano Don Colleoni sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, il canale che è accessibile a tutti e che seguirà almeno le due semifinali del torneo Mimmo Fusco; potete rivolgervi anche a Rai Sport + che propone la stessa programmazione, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita del pomeriggio anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it, e selezionando poi il canale di riferimento.

LEGNANO DON COLLEONI: DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

La Sab Legnano di Andrea Pistola gioca nel campionato di Serie A1: nell’ultima giornata, giocata a Santo Stefano, ha perso nettamente sul campo di Bergamo e occupa la quartultima posizione in classifica, con 4 vittorie e 8 sconfitte per un totale di 11 punti. La società è stata fondata soltanto lo scorso anno, dalle ceneri del Neruda dal quale ha ottenuto titolo sportivo e diritto a partecipare al campionato di Serie A2. Giunta terza in regular season, ha perso la finale promozione contro Pesaro (doppio 0-2) ma è stata ripescata nel massimo campionato, facendo così il suo esordio in questo torneo. La squadra è giovanissima: le sole Valeria Caracuta e Silvia Lussana - dopo la rescissione con Sonja Newcombe - sono nate negli anni Ottanta ma, soprattutto, ben cinque giocatrici hanno 23 anni o meno. Tra queste, la diciannovenne Giulia Bartesaghi: arrivata da Novara, promette davvero bene e gioca come schiaccatrice.

La Pallavolo Don Colleoni è invece una società con sede a Trescore Balneario (in provincia di Bergamo): partecipa al campionato di Serie B1 dove occupa la quinta posizione in classifica, con 4 punti da recuperare alla capolista Pinerolo. Allenate da Matteo Dall’Angelo, le ragazze vivono un sogno perchè avranno oggi la possibilità di confrontarsi contro squadre di livello superiore e testeranno le loro capacità. Naturalmente gruppo giovanissimo: la “chioccia” è Stephanie Baldassarre, nata nel 1989, mentre le altre sono tutte dal 1992 in avanti.

© Riproduzione Riservata.