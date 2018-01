Milinkovic-Savic/ Calciomercato Juventus, il giocatore dribbla le voci: non voglio andarmene

Milinkovic-Savic calciomercato Juventus: i bianconeri al lavoro per il colpo estivo. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il centrocampista offensivo di casa Lazio

03 gennaio 2018 - agg. 03 gennaio 2018, 11.49 Davide Giancristofaro Alberti

Milinkovic-Savic, centrocampista Lazio - LaPresse

Usa la diplomazia il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic. Il nazionale serbo, intervistato nelle scorse ore in patria da Vecernje novosti, ha parlato del proprio futuro, smentendo un suo addio in occasione del calciomercato della prossima estate: «Al mercato non penso. Perché non penso di lasciare la Lazio e Roma, sono molto legato al club». La Juventus vorrebbe acquistare il calciatore biancoceleste, conscia che sarebbe un valore aggiunto per la propria rosa. Non sarà semplice però, perché la squadra biancoceleste vorrebbe ottenere almeno 150 milioni di euro, e soprattutto, punta a scatenare un’asta in cui coinvolgere anche altri top club stranieri. Una stagione importante quella che sta vivendo l’ex calciatore del Genk, che ha segnato sette reti fra campionato ed Europa League (cinque le marcature in Serie A), con l’aggiunta di quattro assist. Numeri esaltanti visto che non va dimenticato che Sergej è solamente un classe 1995, e che compirà 23 anni il prossimo 27 febbraio: chi lo acquista si mette al sicuro almeno per una decina di anni. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SERVONO ALMENO 150 MILIONI

Si chiama Milinkovic-Savic ed è il grande colpo a cui sta lavorando la Juventus per il calciomercato della prossima estate. Il club bianconero è il principale estimatore del centrocampista offensivo di casa Lazio, e la dirigenza sta lavorando ormai da tempo a questa operazione. Nulla è semplice, nulla va dato per scontato, ma i campioni d’Italia in carica stanno provando ad assicurarsi quello che da molti è considerato il giocatore attualmente più forte del nostro campionato, meglio ancora di Dybala. E sarà proprio La Joya il probabile ago della bilancia di questa trattativa, visto che da corso Galileo Ferraris potrebbero lasciar partire il nazionale argentino, e girare il gruzzolo ottenuto ai biancocelesti, appunto per il nazionale serbo. Ma quanto vale l’ex calciatore del Genk? Molti quelli convinti che per il ragazzo biancoceleste ci vogliano almeno 150 milioni di euro.

OPERAZIONE MOLTO COMPLESSA

E qui torna in ballo Dybala, visto che più o meno il valore di mercato dei due è simile. Come dicevamo, però, non sono solo rose e fiori. Milinkovic-Savic appartiene alla Lazio, e la squadra biancoceleste rappresenta una sorta di mondo a se. Basti pensare a Keita, che la scorsa estate Lotito ha ceduto ad una cifra importante, nonostante andasse in scadenza l’anno seguente. Il patron dei capitolini ha questa capacità innata di farsi pagare profumatamente ogni suo giocatore, indipendentemente dallo status contrattuale, e ovviamente succederà lo stesso anche per Milinkovic-Savic. Inoltre, ci sarà da fare i conti con la concorrenza. Se in Italia la Juventus sembra l’unica squadra in grado di poter portare a termine un’operazione di tale portata, oltre i confini, invece, bisognerà fronteggiare le offerte di Manchester United, City e Paris Saint Germain, con le spagnole Real Madrid e Barcellona che potrebbero farsi avanti a breve.

