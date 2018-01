Monza Pinerolo/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (volley torneo Mimmo Fusco)

03 gennaio 2018

Diretta Monza Pinerolo - LaPresse

Monza Pinerolo si gioca questa sera, mercoledì 3 gennaio, alle ore 20.30 al PalaYamamay di Busto Arsizio come seconda semifinale della dodicesima edizione del memorial Mimmo Fusco, torneo amichevole di volley femminile che ricorda appunto l’ex giornalista di Rai Sport che era la voce della pallavolo femminile nelle telecronache Rai - indimenticabile su tutte il racconto del Mondiale 2002 vinto dalle azzurre - e che morì improvvisamente nell’aprile 2005. Da allora si disputa un torneo in sua memoria, quest’anno appunto a Busto Arsizio: quattro squadre partecipanti, oggi le due semifinali (la prima è Legnano-Don Colleoni alle ore 18.00) e domani naturalmente le finali, per il terzo posto fra le due sconfitte e per il primo posto fra chi vince oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA MONZA PINEROLO DI VOLLEY

Monza Pinerolo sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, disponibile per gli abbonati Sky anche al numero 227 della piattaforma satellitare. Naturalmente è la Rai a seguire il torneo in onore di Mimmo Fusco, di conseguenza sarà disponibile anche in modo gratuito per tutti la diretta streaming video della partita di pallavolo tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

IL CONTESTO

Monza Pinerolo, dal punto di vista strettamente tecnico, non dovrebbe avere storia: le brianzole infatti militano nel campionato di Serie A1, massima categoria del volley italiano, mentre le piemontesi giocano in B1, due categorie più in basso rispetto a Monza. Di conseguenza per Monza questo sarà soprattutto un utile allenamento in vista dei prossimi impegni ufficiali contro un’avversaria comunque di buon livello, mentre per Pinerolo è un’occasione di grande prestigio per confrontarsi con una squadra di Serie A1, magari anche con due, anche se i pronostici naturalmente darebbero quasi per scontata una finalissima fra Monza e Legnano. Curiosità: domenica in campionato si incroceranno proprio le due squadre lombarde, che dunque potrebbero affrontarsi per due volte in soli tre giorni. Prima però Monza deve pensare a Pinerolo.

