Probabili formazioni/ Juventus Torino: quote, le ultime novità live (Coppa Italia quarti)

Probabili formazioni Juventus Torino: quote e ultime live su moduli e titolari per il derby della Mole di Coppa Italia per i quarti (oggi 3 gennaio 2018)

03 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Juventus Torino (Foto LaPresse)

Juventus Torino è il derby della Mole che ci regalerà una serata di lusso con i quarti di Coppa Italia: all’Allianz Stadium si gioca alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 3 gennaio alle ore 20.45 per la sfida in partita secca che deciderà chi potrà accedere alla semifinale fra le due squadre del capoluogo piemontese. Tutto si giocherà questa sera, con eventuali supplementari e rigori in caso di necessità: la Juventus potrà contare sulla propria superiorità tecnica, mentre il Torino cercherà di mettere in campo maggiore voglia di vincere in una partita che per i granata potrebbe essere più importante. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Se voleste puntare sul derby della Mole fra Juventus e Torino, l’agenzia di scommesse Snai indica nei bianconeri di Massimiliano Allegri i chiari favoriti dell’incontro. Andando a vedere le quote, infatti, si scopre che il segno 1 per la vittoria della Juventus pagherebbe 1,38 volte la posta in palio, mentre per il segno X che identifica il pareggio si sale a 4,75, fino a raggiungere quota 8,00 che è quella per il segno 2 che indica naturalmente un colpaccio esterno da parte del Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrà scegliere fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, facendo certamente ricorso al turnover, tranne in porta dove continua ad esserci Szczesny, che si sta comunque meritando i galloni da titolare in assenza di Buffon. Quasi certamente rivedremo in campo Rugani, in coppia con Chiellini o Barzagli al centro della difesa, che invece dovrebbe vedere in campo Lichtsteiner e Asamoah come terzini. Recuperato Pjanic, bisogna però capire se Allegri lo schiererà titolare: in ogni caso dovrebbe essere titolare Marchisio, per il quale il derby ha un sapore speciale essendo cresciuto nel vivaio della Juventus, con tanti derby giovanili. Nel tridente offensivo dovrebbe esserci Douglas Costa e con lui potrebbero trovare spazio Dybala come prima punta, per far rifiatare Higuain, e infine Bernardeschi che si giocherà un’occasione importante per mettersi in luce.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sinisa Mihajlovic dovrebbe presentare il suo miglior Torino, condizionato però dalle assenze che lasceranno il segno soprattutto in attacco: nel tridente solo Iago Falque è disponibile tra i teorici titolari; insieme allo spagnolo dovrebbero agire Niang come prima punta - anomala come Dybala – e uno tra Boyé e Berenguer, con favorito probabilmente il secondo. Belotti e Ljajic sono infatti ancora indisponibili, così come Edera. A centrocampo Baselli è recuperato e sarà schierato titolare, al suo fianco Acquah potrebbe essere favorito e dovrebbe esserci spazio anche per l’ex di turno Rincon. In difesa le certezze sono i terzini, De Silvestri a destra e Molinaro a sinistra, in mezzo potrebbe tornare titolare Burdisso per fare coppia con uno tra N’Koulou ed Emiliano Moretti. Infine, in porta attenzione al possibile ballottaggio fra l’estremo difensore di Coppa Vanja Milinkovic-Savic e Sirigu, che naturalmente in base all’importanza della partita potrebbe essere schierato titolare anche in Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah; 8 Marchisio, 5 Pjanic, 27 Sturaro; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 11 Douglas Costa.

A disposizione: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 9 Higuain.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, De Sciglio, Howedes, Cuadrado.

TORINO (4-3-3): 32 V. Milinkovic-Savic; 29 De Silvestri, 13 Burdisso, 24 E. Moretti, 3 Molinaro; 8 Baselli, 88 Rincon, 6 Acquah; 14 Iago Falque, 11 Niang, 21 Berenguer.

A disposizione: 39 Sirigu, 1 Ichazo, 33 N’Koulou, 16 Gustafson, 5 Valdifiori, 22 Obi, 31 Boyé, 19 M. De Luca.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Squalificati: -

Indisponibili: Ansaldi, Lyanco, Barreca, Bonifazi, Belotti, Ljajic, Edera.

