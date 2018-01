Slalom speciale Zagabria/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta slalom femminile Zagabria streaming video e tv. Shiffrin favorita anche in Croazia: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (3 gennaio)

03 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Zagabria: Mikaela Shiffrin (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci è oggi di scena con lo slalom speciale femminile di Zagabria, tappa introdotta nel Circo Bianco ai tempi dei fratelli Kostelic, che avevano naturalmente acceso la passione per lo sci nel paese slavo. Adesso l’appuntamento è ormai fisso, sia per le donne sia per gli uomini, che gareggeranno sullo stesso pendio domani, nel contesto di una settimana fittissima di impegni. Oggi in campo femminile tutti si attendono un nuovo duello fra Mikaela Shiffrin e le sue rivali, sempre alla ricerca di una crepa nel dominio dell’americana, soprattuto in slalom. Vedremo dunque se le previsioni saranno confermate e cosa sapranno fare le azzurre in gara: eccovi adesso tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi lo slalom di Zagabria.

SLALOM ZAGABRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche dello slalom femminile di Zagabria è in programma alle ore 13.00, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 16.30. Non si può parlare di gara in notturna, ma alla fine della seconda manche farà buio. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Croazia (www.fis-ski.com).

SLALOM ZAGABRIA: FAVORITE E ITALIANE

Quando si parla di favorite di uno slalom bisogna naturalmente celebrare Mikaela Shiffrin. Nulla di nuovo o di originale, però anche in questa stagione i numeri parlano chiaro ed identificano l’americana come la donna da battere fra i pali stretti, impresa che è riuscita solamente alla slovacca Petra Vlhova, che a metà novembre aveva vinto a Levi il primo slalom speciale della stagione, con la campionessa di tutto al secondo posto; si era però appena all’inizio della stagione e in seguito la Shiffrin ha subito rimesso le cose a posto, fin dalla seconda gara a fine novembre a Killington, dove per la gioia del pubblico americano fu la Shiffrin a vincere davanti alla Vlhova. Da allora la cannibale non ha più perso un colpo fra i pali stretti e anche nelle gare affini, come il parallelo di Courchevel o il city event di appena due giorni fa ad Oslo, che ha aperto una settimana intensissima per le specialiste delle prove tecniche, che oggi sono a Zagabria e nel weekend faranno tappa a Kranjska Gora.

Quanto alle azzurre, proprio lo slalom parallelo di Courchevel ci ha portato l’ottima notizia del terzo posto di Irene Curtoni. Uno splendido exploit, che però non ci deve far dimenticare che normalmente le azzurre in slalom sono piuttosto lontane dalle migliori, con l’ottavo posto di Chiara Costazza a Killington come miglior risultato fra i pali stretti in questa stagione e risultati poi meno esaltanti nelle ultime uscite, a Lienz e nel city event di Oslo. In ogni caso un podio è sempre un risultato che merita di essere sottolineato e che ci dice pure come la valtellinese sia in buona forma, da sfruttare però ora anche in uno slalom “normale”, dove naturalmente oltre alla Curtoni speriamo che possano fare bene la stessa Costazza (che fra i pali stretti sembra la migliore ma non è ancora riuscita ad ottenere un risultato di livello) e anche Manuela Moelgg.

© Riproduzione Riservata.