Video/ Napoli Atalanta (1-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia, quarti)

Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia

03 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Napoli Atalanta, quarti Coppa Italia (Foto LaPresse)

Magari in campionato l'Atalanta non sta ripetendo l'exploit dello scorso anno, ma la squadra di Gasperini rimane una delle più belle realtà del campionato italiano. Dopo aver vinto il girone di Europa League più duro in assoluto (comprendente Lione, Everton e Apollon) gli orobici si stanno rivelando un cliente molto scomodo anche nella coppa nazionale: l'ultima vittima è il Napoli che si è appena laureato campione d'inverno e che, dopo la Champions League, deve dare l'addio anche alla Tim Cup. Alla squadra di Sarri resta ancora il campionato e l'Europa League (i partenopei nei sedicesimi se la vedranno con il RB Lipsia) ma l'impressione è che il Napoli punti tutte le sue carte migliori sullo scudetto, ritenendo questo l'anno buono per concretizzare finalmente la grande impresa che oggi ha invece compiuto la compagine orobica. Nel 1963 l'Atalanta vinse la Coppa Italia battendo il Torino per 3 a 1 in campo neutro al Meazza, a tutt'oggi è l'unico trofeo di prestigio conquistato dalla Dea che non approdava in semifinale dalla stagione 1995-96, quando la formazione allora allenata da Mondonico arrivò a giocarsi la finalissima arrendendosi solamente alla Fiorentina. Per la quarta stagione consecutiva il Napoli non potrà replicare la vittoria del 2014, quando i partenopei si imposero sulla Fiorentina per 3 a 1 all'Olimpico di Roma, una partita che passò tristemente in secondo piano per i drammatici fatti di cronaca che portarono alla morte di Ciro Esposito.

Anche stasera la squadra di Sarri è apparsa poco brillante, nonostante il 60% di possesso palla i partenopei hanno creato solamente 5 occasioni da gol contro le 6 dell'Atalanta, che ha saputo lasciare il segno nei momenti nevralgici mettendo a tappeto gli avversari che hanno provato a rialzarsi nel finale, quando ormai il tempo a disposizione non era più sufficiente per recuperare i due gol di svantaggio. Emblematici i 54 palloni persi dai giocatori del Napoli, le assenze simultanee di Allan e Jorginho si sono fatte sentire, in difesa Chiriches ha dimostrato di non avere il pedigree di Albiol, ma di questo i tifosi partenopei ne erano ben consapevoli da un pezzo, e probabilmente anche lo stesso Sarri. Nelle fila dell'Atalanta, invece, Cristante e Cornelius si stanno confermando sempre più delle valide alternative a Ilicic e Petagna, che hanno quindi potuto riposare giocando solamente un breve spezzone. Molto bene anche la difesa a tre senza Masiello che è il punto di riferimento indiscusso della retroguardia orobica, anche se Caldara ha tutte le carte in regola per diventare un signor difensore, soprattutto dall'anno prossimo quando approderà alla corte della Juventus.

LE DICHIARAZIONI

Le parole a caldo di Papu Gomez, subito dopo il fischio finale: "Vogliamo dedicare la vittoria ai tifosi che sono venuti fin qui a sostenerci. Non capita tutti gli anni di arrivare in semifinale, per me che sono qui dal 2014 è la prima volta. Grandissima soddisfazione, inoltre, battere il Napoli in casa. Il segreto del nostro successo è un gruppo giovane che vuole continuare a crescere con una società forte alle spalle che sa sempre muoversi bene, il calcio italiano è pieno di tanti stranieri ma qui a Bergamo stiamo coltivando una generazione che potrebbe fare strada". Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Rai Uno: "Stasera non ci siamo snaturati giocando la nostra gara, anche se ho cambiato qualche elemento tutti si sono resi protagonisti di una prestazione straordinaria. Raggiungere il traguardo delle semifinali per noi è fantastico, soprattutto se consideriamo che abbiamo vinto in casa del Napoli, un campo difficilissimo da espugnare. Il merito di questa vittoria è dei ragazzi, e non lo dico per falsa modestia: hanno dimostrato di avere un grande spirito di sacrificio e di essere molto umili, questo è un risultato molto importante che li gratifica e che riscatta il KO interno contro il Cagliari di qualche giorno fa. Troppe partite? Non credo, e anche se fosse abbiamo il dovere di gestire i tanti impegni ravvicinati nel miglior modo possibile".

L'analisi di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli: "A livello di occasioni da una parte e dall'altra questa partita doveva finire ai supplementari. Abbiamo fatto abbastanza bene nel primo tempo attaccando in profondità e creando anche qualche palla gol, nella ripresa la squadra non mi è piaciuta per niente, era distratta e quasi con la testa tra le nuvole. Che voto do a questa squadra? Non sono tipo da dare giudizi, mi incazzavo a scuola quando me li davano... Questo Napoli si comporta benissimo in campionato, un po' meno nelle coppe, forse non siamo tagliati per le gare a eliminazione diretta, in effetti potevamo fare sicuramente meglio in Champions. In Inghilterra quando vanno ai supplementari consentono di effettuare una quarta sostituzione, credo sia una regola da introdurre anche in Italia, magari aumentando i cambi a cinque (come già succede in Serie C, ndr)".

© Riproduzione Riservata.