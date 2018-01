Alex Shwazer/ Doping, parla Rodchenkov: il vice ministro voleva rendere positivi campioni d'urina dei rivali

Un documentario tedesco ha amplificato la vicenda legata ad Alex Sxhwazer e al doping russo: il vice ministro dello sport voleva rendere positivi alcuni test originariamente negativi

Nuovi sviluppi nel caso Alex Schwazer e sul doping russo. In un’intervista realizzata da due giornalisti - Seppelt e Schultke i nomi - per la televisione tedesca ARD, è emerso come il piano ordito dalla Russia fosse quello di rendere positive le provette dei rivali degli atleti nazionali. Questa è l’ipotesi come emersa dalle dichiarazioni rilasciate da Grigory Rodchenkov, ex responsabile antidoping per la Russia; naturalmente sulla cosa bisognerà indagare ma intanto le parole sono lì da leggere e ascoltare; incalzato dai giornalisti, Rodchenkov ha rivelato che “Yuri Nagornykh, all’epoca vice ministro dello sport, voleva vincere ad ogni costo e, quando siamo stati in grado di aprire le provette, lui ha scelto di guardare da un’altra parte. Ero scioccato”. C’è una premessa da fare: nel documentario trasmesso da ARD si sostiene infatti che le provette utilizzate dalla WADA che sono prodotte da Berlinger (un’azienda svizzera) possano essere facilmente apribili e, di conseguenza, possano essere manomesse senza troppi problemi. Rodchenkov ha ammesso di aver manomesso test antidoping di atleti russi (“centinaia, forse migliaia”) facendoli apparire puliti, ma nell’aprile 2013 è successo qualcosa di diverso: secondo le dichiarazioni, Nagornykh gli ha chiesto se fosse possibile rendere positivo un test originariamente negativo.

IL CASO SEMERENKO

Racconta l’ex responsabile che quel giorno si teneva una gara di biathlon a Mosca. “Una gara fantastica con neve artificiale, tanta gente, bella atmosfera; Nagornykh ha ordinato alla RUSADA - l’agenzia antidoping russa, NdR - di collezionare i test di Vita Semerenko”. Non un nome qualunque: l’ucraina avrebbe vinto oro e bronzo olimpici a Sochi e in precedenza aveva collezionato 5 medaglie mondiali. La ricostruzione di Rodchenkov continua: scioccato, si è sentito chiedere se fosse possibile aprire le provette e scambiare il contenuto A con quello B; “capite, in 20 anni di controlli antidoping nessuno mi aveva chiesto qualcosa del genere, ma lui voleva sapere se si potesse fare”. La risposta del dirigente RUSADA è stata quella di far presente che la Semerenko fosse un’atleta di primo livello: “Non possiamo semplicemente contraffare la sua urina” avrebbe risposto al vice ministro dello sport, secondo la ricostruzione. Vita Semerenko non è mai stata fermata per doping: da questo punto di vista almeno Nagornykh non deve essere andato fino in fondo. Tuttavia, forse ora si spiega meglio il caso Schwazer; da notare che questo stesso episodio era stato raccontato tempo fa da Rodchenkov al New York Times, ma il documentario tedesco ha contribuito a fare luce su questa brutta vicenda.

