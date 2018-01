Atalanta Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Juventus streaming video e tv: a Bergamo grande appuntamento con la semifinale d’andata di Coppa Italia; probabili formazioni, quote, orario e risultato live

30 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Juventus (Foto LaPresse)

Atalanta Juventus sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri; la partita d’andata delle semifinali di Coppa Italia si gioca alle ore 20.45 di stasera, martedì 30 gennaio, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Un appuntamento attesissimo dall’Atalanta e dai suoi tifosi: i nerazzurri non arrivavano in semifinale di Coppa Italia dall’ormai lontano 1996, la squadra di Gian Piero Gasperini è andata a vincere a Napoli per conquistare questo traguardo ma non ha certo intenzione di fermarsi sul più bello. La Juventus è certamente un avversario durissimo, ma i bergamaschi sono in ottima forma, come hanno dimostrato nell’ultima giornata di campionato, inoltre in questa stagione nelle Coppe si stanno togliendo grandi soddisfazioni e di conseguenza l’Atalanta proverà a fare il colpaccio anche contro chi ha vinto le ultime tre edizioni della Coppa Italia.

ATALANTA JUVENTUS, DIRETTA LIVE

Ricordiamo che la semifinale è l’unico turno che si disputa con partite d’andata e ritorno: questo potrebbe essere un vantaggio per la Juventus, che sui 180 minuti dovrebbe imporre più facilmente la propria superiorità. Attenzione però: nelle ultime giornate la squadra di Massimiliano Allegri in campionato ha sempre vinto, ma faticando troppo contro avversarie che sono inferiori anche all’Atalanta. Dunque i bianconeri non sono in condizioni smaglianti e la Dea potrebbe approfittarne per giocare uno scherzo alla Juventus. In campionato la partita d’andata fra queste due squadre è finita con un pareggio 2-2: le emozioni non dovrebbero mancare nemmeno stasera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Juventus verrà trasmessa in diretta tv dalla Rai, dal momento che la televisione di Stato detiene in esclusiva i diritti per le partite di Coppa Italia: l’appuntamento per la semifinale d’andata di stasera a Bergamo è dunque su Rai Uno, canale che trovate naturalmente al numero 1 del telecomando; inoltre sarà possibile per tutti seguire la partita dello stadio Atleti Azzurri d’Italia anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Rai Play, oppure tramite il sito raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Atalanta Juventus, Gian Piero Gasperini dovrebbe rimandare in campo i giocatori più utilizzati, che erano invece rimasti fuori a Reggio Emilia in una partita comunque vinta con un perentorio 0-3 contro il Sassuolo. Significa che rivedremo in campo Berisha come portiere e Caldara nella difesa a tre davanti all’estremo difensore albanese, insieme a Toloi e Masiello; dovrebbero tornare anche Hateboer e il Papu Gomez, insieme a Petagna (anche lui nuovamente titolare). Il reparto che invece dovrebbe cambiare di meno è la mediana, con Cristante e Freuler in vantaggio su De Roon. Indisponibile invece Spinazzola, che non è stato inserito fra i convocati a causa di un problema muscolare al polpaccio destro. Per Massimiliano Allegri invece la principale notizia sarà il rientro in campo di Buffon, come già ampiamente annunciato; davanti a lui Chiellini e Rugani dovrebbero formare la coppia centrale, con Lichtsteiner e Alex Sandro terzini. Probabile un centrocampo con Bentancur e Pjanic insieme a Matuidi. Davanti, Allegri non ha ancora sciolto i dubbi: ci sono tre maglie a disposizione ma i giocatori coinvolti sono quattro. Considerata anche l’assenza di Dybala, Higuain e Bernardeschi dovrebbero essere sicuramente titolari, mentre è possibile un ballottaggio tra Douglas Costa e Mandzukic.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante si giochi a Bergamo, il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai per Atalanta Juventus sorride ai bianconeri. La differenza fra i tre segni comunque non è netta, dunque anche i nerazzurri potranno giocarsi buone possibilità di successo: infatti il segno 1 che indica una vittoria della Dea sarebbe quotato a 3,30; si scende di poco per il pareggio, dal momento che il segno X pagherebbe 3,05 volte la posta in palio; infine, il segno 2 per un colpaccio esterno della Juventus è proposto alla quota di 2,35.

© Riproduzione Riservata.