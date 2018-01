BLIND ALLA ROMA/ Calciomercato, Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco

30 gennaio 2018 Fabio Belli

Monchi a caccia di un rinforzo per la Roma (foto LaPresse)

La temuta cessione eccellente non c’è stata, ma la Roma con la partenza di Emerson Palmieri ha un buco sulla fascia da sinistra da colmare, considerando anche la mancanza di alternative con la quale Eusebio Di Francesco ha dovuto fare i conti nelle ultime partite che hanno segnato la crisi giallorossa. E la soluzione potrebbe arrivare da Manchester, sponda Red Devils, visto che lo United avrebbe dato il suo assenso a lasciar partire il difensore olandese Daley Blind, che potrebbe dunque essere l’elemento giusto per lasciar respirare Kolarov, che tornato a giocare in Italia quasi come una scommessa, si è rivelato un elemento imprescindibile per la squadra di Di Francesco. Anzi, sin troppo, visto che molto spesso il tecnico ha chiesto all’esterno serbo di fare gli straordinari. Blind potrebbe essere quel rinforzo di valore internazionale in grado di rilanciare la Roma in classifica in una corsa per la qualificazione alla prossima Champions League che si è fatta infuocata.

SERVE UN'ALTERNATIVA A SINISTRA

Ma quali sono i margini per mandare in porto l’affare? Monchi sta sicuramente pensando di chiudere un acquisto prima del gong al mercato invernale previsto per le ore 23 di domani, mercoledì 31 gennaio. Tutto dipenderà dalle condizioni sulle basi delle quali Blind potrebbe approdare nella Capitale. Il giocatore olandese infatti sarebbe preso dalla Roma in prestito o al massimo con diritto di riscatto: il club giallorosso non ha infatti liquidità, considerando che la cessione di Emerson Palmieri è servita proprio a tamponare il disavanzo finanziario di 43 milioni di euro evidenziato nell’ultimo bilancio. In caso l’affare-Dzeko fosse andato in porto, la Roma avrebbe potuto investire anche qualcosa, stavolta Monchi sta invece andando a caccia di affari a costo zero. Di sicuro a Di Francesco serve un rinforzo a sinistra, mentre a destra può contare su due alternative con Florenzi e Bruno Peres, che ha rifiutato il trasferimento al Genoa e sembra destinato a restare in giallorosso.

