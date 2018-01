Brno Ravenna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Challenge Cup)

Diretta Brno Ravenna: info streaming video e tv. I romagnoli volano in Repubblica ceca per vincere e chiudere la qualficazione ai prossimi quarti di finale della Challenge cup.

30 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook ufficiale)

Brno-Ravenna, diretta dagli arbitri Ignat Mitev e Mirco Till, è la partita di volley maschile in programma oggi martedi 30 gennaio al Mestska Hala Vodova di Brno: fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 per il match di ritorno degli ottavi di finale della Challenge Cup. La squadra di Fabio Soli continua il suo entusiasmante percorso nella terza serie delle competizioni per club del continente: ecco quindi una nuova trasferta per i romagnoli, questa volta in Repubblica ceca. Obiettivo dichiarato del club della Bunge ovviamente una nuova vittoria importante conto i cechi: dopo il 3-0 servito in casa, la qualificazione alla prossima fase del tabellone della Challenge cup è ormai a portata di mano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Brno e Ravenna non sarà visibile in diretta tv e inoltre non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video ufficiale della partita. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di collegarsi ai profili social del club romagnolo per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in terra ceca.

QUI BRNO

Nonostante la pesante sconfitta subita nell’andata, di certo il Brno oggi scenderà in campo per vincere e dare il massimo, anche perché oggi si giocherà di fronte al loro pubblico di casa. Per la squadra di Andrej Marek certo il passaggio ai prossimi quarti di finale non è assolutamente semplice: servirebbe non solo una vittoria netta per 3-0 ma pure il successo nella seguente golden set. Benchè già più volte Ravenna ha mostrato di saper concedere qualche disattenzione di troppo (come successo nel match di ritorno con il Gentofte), in ogni caso l’impresa per i cechi appare davvero complicata. Va però detto che il Brno sta pure realizzando buone cose nel massimo campionato nazionale con la quinta piazza a 28 punti in classifica: i due KO da poco rimediati potrebbero solo aver caricato ancor di più questo match per la Challenge Cup.

QUI RAVENNA

Dopo qualche scivolone in campionato, ecco che però il Ravenna di Fabio Soli pare aver finalmente imboccato la strada giusta, almeno nelle competizioni nazionali: in Serie A1 infatti la formazione romagnola è ancora in fondo alla graduatoria, con solo la nona piazza e 27 punti alla vigilia della 20^ giornata, Ecco però che la Bunge negli ultimi tre incontri della Superlega ha rimediato due vittorie molto convincenti e il weekend di riposo per la coppa Italia potrebbe aver fatto molto bene ai ragazzi di Soli. Da non sottovalutare poi che in Europa abbiamo già visto bene come Ravenna sappia esaltarsi: oggi poi la concentrazione sarà massima in casa Soli, specie dopo il tie break trovato con il Gentofte nel turno precedente, che stava compromettendo il cammino sul continente del club.

