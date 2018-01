City event Stoccolma/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta city event Stoccolma: streaming video e tv, orario e risultato live di questo slalom parallelo per la Coppa del Mondo di sci (oggi 30 gennaio)

30 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta city event Stoccolma: Henrik Kristoffersen (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci alpino oggi propone il city event di Stoccolma, che per gli uomini sarà l’ultima gara prima delle Olimpiadi in Corea del Sud, mentre le donne nel weekend avranno due discese a Garmisch, ma questa sarà dunque l’ultima prova per le specialiste delle gare tecniche. Ricordiamo che il city event è uno slalom parallelo ed assegna punti per la Coppa di specialità di slalom (fatto che a molti non piace) oltre che per la classifica generale di Coppa del Mondo: come già nella medesima gara disputata a Oslo il giorno di Capodanno, saranno in gara 16 uomini e altrettante donne. Sappiamo che il parallelo è specialità in cui è alto il rischio infortunio: variabile da tenere ben presente, può essere che qualcuno non spingerà a tutta pensando agli ormai imminenti Giochi olimpici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL CITY EVENT DI STOCCOLMA

Diciamo subito che l’inizio di questo city event di Stoccolma sarà alle ore 17.45 e che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

IL CITY EVENT DI STOCCOLMA: INFORMAZIONI, FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo accennato, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile gareggeranno 16 atleti, dunque si comincerà con gli ottavi (in doppia manche) e poi si proseguirà, sempre con la formula dell’eliminazione diretta ma con una sola discesa per ogni turno, con quarti, semifinali e finali per decretare i vincitori di questo city event. Pur tenendo presente la particolarità del parallelo, è chiaro che i principali favoriti sono i più forti slalomisti del Circo Bianco: fra gli uomini in particolare Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, mentre fra le donne Mikaela Shiffrin ha confermato la propria rinuncia, di conseguenza possiamo identificare in Petra Vlhova, Wendy Holdener e nell’attesissima padrona di casa Frida Hansdotter le favorite. A proposito di svedesi: a Capodanno a Oslo ha vinto André Myhrer, che dunque punterà al bis nella gara di casa, davanti al pubblico amico di Stoccolma.

Fra gli azzurri, saranno in gara il solo Stefano Gross in campo maschile mentre tra le donne ci rappresenteranno Irene Curtoni e Chiara Costazza. Avrebbe avuto titolo per partecipare (essendo compreso fra i primi 12 della classifica di slalom) anche Manfred Moelgg, che però ha preferito rinunciare; d’altro canto, in campo femminile la Costazza è entrata proprio grazie ad alcune rinunce. Nei paralleli non abbiamo grande tradizione, a meno di non voler risalire alla leggendaria gara di Ortisei che nel 1975 assegnò a Gustav Thoeni la Coppa del mondo generale ai danni di Ingemar Stenmark. Possiamo ricordare il terzo posto di Stefano Gross proprio a Stoccolma nel 2016 e lo stesso piazzamento per Irene Curtoni in questa stagione, appena prima di Natale a Courchevel: oggi il parallelo tornerà a regalarci soddisfazioni?

© Riproduzione Riservata.