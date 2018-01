Dabo alla Fiorentina / Calciomercato news, ufficiale: preso il 25enne centrocampista francese

Dabo alla Fiorentina, calciomercato news: preso il 25enne centrocampista francese. La compagine toscana si è assicurata il calciatore ormai ex Saint Etienne

Bryan Dabo - Instagram

Primo nuovo acquisto della Fiorentina per il calciomercato di riparazione in corso. La compagine Viola ha chiuso la trattativa con il Saint Etienne per il centrocampista Bryan Dabo. Classe 1992, 26 anni da compiere il prossimo mese, il calciatore si trasferisce all’Artemio Franchi a titolo definitivo, con la società gigliata che ha sborsato tre milioni di euro per il suo cartellino. Dabo, che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, con scadenza al 30 giugno del 2021, è un centrocampista mediano, che all’occorrenza può essere utilizzato anche nel ruolo di terzino di destra. Si tratta del quinto calciatore transalpino alla corte di Stefano Pioli, vista la presenza in squadra di Veretout, Eysseric, Thereau e Laurini. L’obiettivo della dirigenza era quello di regalare al tecnico una valida alternativa in mezzo, ed ha quindi puntato sul 25enne d’oltralpe.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

La Fiorentina ha già ufficializzato l’arrivo di Dabo, con il seguente comunicato, apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale del club: «La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire. Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12. Il neo calciatore viola arriverà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche». Dabo, in questa stagione, ha giocato 17 partite, fra cui 16 di campionato e una di Coppa di Francia, segnando due gol e regalando anche un assist. Per lui si tratta della quarta esperienza in carriera dopo Montpellier, Blackburn e appunto Saint Etienne.

© Riproduzione Riservata.