Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte

Emerson Palmieri, terzino Roma - LaPresse

E’ ormai tutto fatto per il trasferimento di Emerson Palmieri dalla Roma al Chelsea. Il club giallorosso aveva bisogno di liquidità per rientrare in alcuni parametri riguardanti il fair play finanziario, ed ha così deciso di cedere il 23enne terzino sinistro brasiliano. Il ragazzo giocherà quindi a Londra con Antonio Conte, e l’operazione dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi. Se le indiscrezioni delle ultime ore venissero confermate, alla Roma andranno 20 milioni di euro di fisso, più una parte di bonus che dovrebbe aggirarsi fra i 5 e gli 8 milioni di euro. Una cifra importante a cui la stessa società capitolina non ha potuto dire no. Come dicevamo sopra, la trattativa potrebbe chiudersi in tempi brevissimi, anche perché domani terminerà la sessione di riparazione, e già nella giornata di oggi il calciatore potrebbe essere a Londra per sottoporsi alle rituali visite mediche.

NULLA DI FATTO PER DZEKO

Nulla di fatto invece per Edin Dzeko, che sembrava vicinissimo al Chelsea, ma il cui trasferimento è definitivamente saltato. Il ragazzo non ha trovato l’accordo con i Blues, che non hanno messo sul piatto i 7 milioni di euro fino al 2020 che il nazionale bosniaco sperava. C’è poi da dire che l’ex City si trova molto bene a Roma, e soprattutto la moglie sembrava contraria a questa operazione. A questo punto ci si attende almeno un colpo in ingresso, molto probabilmente un terzino che sappia giocare su entrambe le fasce, tenendo conto dell’infortunio di Karsdorp a destra, e della presenza del solo Kolarov a sinistra: tutto fa pensare che il prescelto sia Aleix Vidal del Barcellona, che sbarcherà a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

