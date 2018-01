FILIPPO MAGNINI/ “Federica Pellegrini? Io volevo un figlio, lei no. La nuova sfida? La boxe…”

Filippo Magnini passa alla boxe? L'ex nuotatore sale sul ring? Federica Pellegrini e la storia d'amore finita per visioni diverse. Quale sarà il futuro dell'atleta che annuncia una sorpresa.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Filippo Magnini passa alla boxe? - La Presse

La figura di Filippo Magnini è stata accostata diverse volte anche al mondo della televisione, con il noto ex nuotatore che ha svelato alcuni particolari interessanti. Ha spiegato a Libero: "Mi hanno cercato per dei reality, ma non mi interessano, l'ho già fatto. Sono stato inviato a L'Isola dei Famosi, ho fatto Masterchef, dove sarebbe la novità? Invece presto sentirete parlare di un grosso progetto del quale non posso dire molto ora. Riguarda il nuoto, lo sport. E' una idea nuova ed è un brevetto totalmente innovativo". Ora aumenta la curiosità da parte del pubblico che segue da diverso tempo la crescita di Filippo Magnini, nuotatore di grande successo che ha deciso di appendere la cuffietta al chiodo pronto a cambiare vita ma rimanendo comunque nel mondo del nuoto professionistico magari sotto altre vesti. Staremo a vedere quali saranno le decisioni ufficiali.

LA FINE DELLA STORIA CON LA PELLEGRINI

Filippo Magnini e Federica Pellegrini hanno vissuto una storia d'amore bellissima, che purtroppo si è interrotta bruscamente con il dispiacere del pubblico che da sempre seguiva le vicende legate ai due. Filippo Magnini è tornato a parlarne in una intervista a Libero dove ha sottolineato: "Federica non desiderava una famiglia, mentre io pensavo a un figlio. Credo che il 90% delle persone che stanno insieme da anni e che arrivano alla mia età pensano sia normale sposarsi e desiderare dei figli. Insomma la cosa più normale era che desiderassi una famiglia. Ora però sono tranquillo e sereno". Spiega poi come la senta ancora: "Io e Federica Pellegrini ci siamo sentiti, ci seguiamo sui social e lo trovo normalissimo. Non è che cancello una persona. Niente di più d'altronde è passato un anno ormai senza Federica e sto bene". Parole importanti che chiariscono anche quello che pensa il noto ex nuotatore.

L'EX NUOTATORE PASSA ALLA BOXE?

Un nuotatore che esce dalla piscina per salire sul ring per boxare? Difficile immaginarlo, ma con Filippo Magnini si può questo e altro. L'ex campione in vasca potrebbe dare una sterzata al suo futuro per darsi alla boxe. In una lunga intervista a Libero ha svelato proprio la volontà di cambiare strada, partendo dalla nostalgia dello sport che l'ha reso celebre: "Le gare non mi mancano, di più non avrei potuto dare in questo sport. Però a volte mi manca l'odore del cloro. Ora voglio mettere la mia esperienza al servizio degli atleti". Spiega quello che pensa del suo futuro: "Non sto fermo. Nuoto ancora e poi due o tre volte alla settimana mi alleno con la boxe che mi piace moltissimo. Chi ha vissuto di sport tuta la vita non si riesce a fermare. Poi a me piace stare in forma". Vedremo se sarà pronto ad intraprendere una situazione molto diversa da quelle vissute fino a questo momento.

