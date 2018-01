GIGI BUFFON NON SI RITIRA/ "Giocherò un altro anno, forse anche due"

Gigi Buffon potrebbe non ritirarsi al termine di questa stagione. Il portiere della Juventus avrebbe manifestato la volontà di giocare per altre due stagioni.

30 gennaio 2018 Fabio Morasca

Buffon non si ritira? (Web)

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno lo scorso 28 gennaio. Il portiere della Nazionale è reduce da un periodo di assenza dai campi a causa di un infortunio al polpaccio capitatogli durante la partita di campionato contro il Napoli. Nelle ultime partite giocate dai bianconeri, Buffon è stato sostituito da Wojciech Szczesny, già da tempo designato come futuro numero 1 bianconero, che non ha fatto per nulla rimpiangere il portiere campione del mondo. Gianluigi Buffon, durante il weekend di campionato che è coinciso con il suo compleanno, ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri e attestati di stima da chi ha giocato con lui o contro di lui in questi oltre vent'anni di carriera. Buffon, ovviamente, ha anche festeggiato il compleanno insieme alla compagna, la conduttrice di Sky Sport, Ilaria D'Amico, e i suoi figli. Il quotidiano Tuttosport ha pubblicato una dichiarazione di Buffon riguardante il suo imminente futuro.

BUFFON NON SI RITIRA: GIOCHERA' FINO A 42 ANNI?

In molti, infatti, danno per scontato il ritiro dal calcio giocato a fine stagione di Gigi Buffon. Nel recente passato, il portiere dichiarò che avrebbe continuato a giocare soltanto se la Juve dovesse vincere la Champions League quest'anno, vittoria che, ovviamente, nella stagione successiva, porterebbe i bianconeri a giocarsi anche la Coppa del Mondo per club. Dopo la clamorosa eliminazione dell'Italia dai mondiali di Russia 2018, però, la fine della carriera di Buffon è stata data praticamente per certa. Buffon, però, non sembra essere dello stesso avviso. Il portiere, infatti, ha aperto all'ipotesi, non solo di giocare un'altra stagione ma addirittura per almeno altri due anni, fino a 42 anni quindi. Queste sarebbero state le sue dichiarazioni: "Io mi sento di giocare ancora una stagione, forse addirittura due. Vorrei proprio scendere ancora in campo nella prossima stagione". Il contratto tra la Juve e Buffon scade al termine di questa stagione. Queste dichiarazioni complicano un po' i piani dei bianconeri che si erano cautelati proprio con l'acquisto di Szczesny. Il portiere polacco ha accettato di vivere quest'anno di transizione da secondo portiere. Accetterà di farlo per altri due anni?

© Riproduzione Riservata.