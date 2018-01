Infortunio Cuadrado/ Il colombiano fuori due mesi: i numeri dell’esterno in questa stagione

Infortunio Cuadrado, il colombiano fuori due mesi: Pjaca avrebbe fatto comodo. L’esterno d’attacco bianconero dovrà stare fermo ai box a lungo, ed ora si rimpiange il croato…

30 gennaio 2018 - agg. 30 gennaio 2018, 11.22 Davide Giancristofaro Alberti

Cuadrado, esterno Juventus - LaPresse

Cuadrado si sottoporrà ad intervenuto chirurgico per risolvere il problema della fastidiosa pubalgia. Un assenza importante per la Juventus, visto che l’esterno d’attacco della nazionale colombiana dovrebbe restare lontano dai campi da gioco per i prossimi due mesi, saltando quindi svariate sfide di campionato e soprattutto il doppio appuntamento con gli ottavi di Champions League, la delicata doppia sfida contro gli inglesi del Tottenham. Cuadrado, nonostante non sia sempre fra i titolari, è un elemento di spicco della rosa bianconera, come testimoniato dai numeri dello stesso in questa stagione. Il ragazzo è infatti sceso in campo in ben 20 partite, fra cui 14 di Serie A, cinque di Champions League e una nel match di Supercoppa contro la Lazio. In totale l’ex Chelsea ha segnato quattro marcature (tre in campionato e una in Champions), fra cui quella decisiva contro il Benevento. Cinque invece gli assist realizzati, mentre i minuti totali in campo sono stati 1.405. A questo punto è molto probabile che Allegri utilizzi con più regolarità Bernardeschi e Douglas Costa, vista anche la contemporanea assenza di Dybala.

OUT DUE MESI

Tegola in casa Juventus, visto che Juan Cuadrado dovrà sottoporsi ad un'operazione per i continui fastidi legati alla pubalgia. L’ex Chelsea starà fermo ai box a lungo, per almeno due mesi, ma c’è chi parla addirittura di stagione finita. Una situazione delicata fra le fila dei campioni d’Italia, soprattutto tenendo conto che anche Paulo Dybala è attualmente fermo ai box, e la Joya potrebbe rivedersi sul rettangolo di gioco solamente a primavera. Insomma, non sarà semplice per la Juventus gestire i tre fronti campionato, Champions League e Coppa Italia, nonostante la rosa sia ampia. Allegri è solito far ruotare molto i giocatori, e nei prossimi due mesi sarà costretto ad utilizzare obbligatoriamente Douglas Costa e Bernardeschi, a meno che non arrivi qualcuno in queste battute conclusive del calciomercato di riparazione.

PJACA CEDUTO FRETTOLOSAMENTE

Certamente avrebbe fatto comodo Pjaca, ceduto negli scorsi giorni in Germania, allo Schalke 04, con la formula del prestito. Una cessione forse troppo frettolosa ma quasi obbligatoria, visto che il ragazzo aveva voglia di giocare per non perdere il treno dei mondiali, ma Allegri non lo ha quasi mai preso in considerazione. La sensazione è che Pjaca non stia molto a genio al Conte Max, che anche la passata stagione, quando era arruolabile prima dell’infortunio, ha visto poche volte il campo. Insomma, improvvisamente la rosa juventina è divenuta scarna, e chissà che come detto sopra, Marotta e Paratici non possano pescare il coniglio dal cilindro entro domani. La Vecchia Signora è accostata a diversi giocatori, fra cui la clamorosa voce Suso, ma non è da escludere che si stia lavorando sottotraccia ad un colpo segreto.

