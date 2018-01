MotoGp, Valentino Rossi / Test Sepang, il Dottore: ritmo migliore, ma in difficoltà per mancanza di aderenza

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

MotoGp, Valentino Rossi: Test Sepang - La Presse

E' stato lo stesso Valentino Rossi a tracciare i problemi della sua nuova Yamaha in vista del prossimo MotoGp 2018. Il pilota ha sottolineato: "Abbiamo sofferto un pochino a causa della mancanza di aderenza. Questo ci ha fatto perdere delle posizioni, ma rispetto allo scorso anno abbiamo migliorato il ritmo anche con le gomme usate. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma il test rimane abbastanza positivo". Si dovrà ora cercare di capire perché questo deficit legato all'aderenza soprattutto quando la moto esce in accelerazione dalla curva. Sarà importante in vista della prima gara migliorare questo aspetto, per farsi trovare pronti di fronte a un appuntamento che non si può fallire. I progressi comunque creano aspettative positive soprattutto per il Dottore che in questo momento sembra soddisfatto e pronto a lavorare per migliorare ancora e togliersi grandissime soddisfazioni.

"IL RITMO DELLA YAMAHA È BUONO"

Valentino Rossi si può dire soddisfatto di questi Test di Sepang in vista della MotoGp 2018. La sua Yamaha ha risposto tutto sommato in maniera positiva e ci sono motivi per essere ottimisti in vista dei primi appuntamenti della nuova stagione. Il pilota ha sottolineato: "Abbiamo svolto un lavoro molto duro, ma anche buono. Ora abbiamo le idee abbastanza chiare e abbiamo provato tutto, ma oggi è stata la giornata più difficile ma è migliorato il ritmo". Il Dottore è arrivato ottavo, ma comunque non era molto importante la posizione quanto i progressi mostrati dalla moto che sembra pronta a scendere in pista per ottenere dei risultati importanti. Servirà però grande applicazione e ora ci sono anche degli indizi per lavorare e cercare di rendere la moto migliore di quello che è. Servono pochi accorgimenti, ma il lavoro è appena iniziato e questi test di Sepang hanno dato di sicuro una grossa mano per tracciare la via.

