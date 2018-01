Pastore all'Inter/ Calciomercato news, segnali di apertura, Moratti: non so quanto possa servire

Pastore all'Inter calciomercato news, segnali di apertura, ma Ausilio frena. Il direttore sportivo dei nerazzurri non è così ottimista circa il ritorno in Italia del nazionale argentino

30 gennaio 2018 - agg. 30 gennaio 2018, 11.53 Davide Giancristofaro Alberti

Javier Pastore, centrocampista PSG - LaPresse

Non sembra così convinto che lo sbarco di Pastore possa migliorare le cose, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. L’ex numero uno del club di corso Vittorio Emanuele, intercettato stamane dai giornalisti, ha infatti parlato così del possibile sbarco alla Pinetina del nazionale argentino: «Pastore? Non so quanto potrebbe cambiare le cose – le parole di Moratti, riportate dai colleghi di Calciomercato.com - in questo momento più che un nuovo acquisto, vorrei vedere una reazione da parti di chi è qui. La squadra è forte, i giocatori ci sono, ma devono riprendere a giocare. A volte sembra un problema di condizione fisica, ma è anche una questione di personalità, i passaggi fatti a due metri non servono a niente, bissona trovare il coraggio di osare la giocata». Giusto per citare una frase tanto in voga da qualche mese a questa parte, Pastore non dovrebbe spostare gli equilibri se sbarcasse a Milano. Secondo Moratti, toccherà a Spalletti rimettere a posto le cose con gli uomini a disposizione: «Ha a disposizione una squadra forte con elementi validi – chiosa l’ex patron - deve anche trovare il modo di rimettere le cose a posto, lo pagano per questo».

LE PAROLE DI AUSILIO

Segnali molto discordanti per quanto riguarda la trattativa di casa Inter firmata Javier Pastore. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile apertura del Paris Saint Germain, che rispetto a qualche settimana fa starebbe rivedendo la propria posizione, ma ciò cozza decisamente con le recenti dichiarazioni rilasciate dalla stessa società di corso Vittorio Emanuele. Ieri sera è uscito allo scoperto il direttore sportivo Piero Ausilio, che non sembra essere poi così ottimista circa il ritorno in Italia del Flaco: «Io non regalo sogni – le parole ai giornalisti - la verità è che al momento non ci sono le condizioni per portare Pastore all'Inter». Lo storico ds non si sente quindi di illudere i proprio tifosi, e se le condizioni economiche non dovessero cambiare, sembra davvero difficile pensare di vedere l’argentino ad Appiano.

ANCHE SABATINI HA CHIUSO

Alle parole di Ausilio ha replicato quindi Walter Sabatini, dirigente dell’area tecnica Suning, che sembra addirittura chiudere ancora di più rispetto al collega: «E' una fase di gestazione, non c'è niente da ricavare. Situazione complessa e aggiungerei anche improbabile. Io però ho un feeling con tutte le cose belle della vita, compresi i giocatori forti». Il problema principale sarebbe quello di riuscire a convincere i vertici cinesi a concedere quella manciata di milioni di euro che potrebbero sbloccare l’affare con la formula del prestito oneroso, ma attualmente da Nanchino non sembrano esserci aperture: resta da capire se qualcosa possa cambiare da qui a domani, quando chiuderà la finestra di gennaio, anche perché Luciano Spalletti pare inizi a spazientirsi.

© Riproduzione Riservata.