Probabili formazioni/ Atalanta Juventus: quote, le ultime novità live (Coppa Italia, andata semifinale)

Probabili formazioni Atalanta Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Bergamo nell'andata della semifinale di Coppa Italia

30 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Atalanta Juventus si gioca alle ore 20:45 di martedì 30 gennaio: è la semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018, unico turno del torneo che viene disputato sulla distanza di due partite. Ogni singolo dettaglio sarà importante: se la Dea punta a mantenere la porta inviolata e prendersi la vittoria, il principale obiettivo bianconero è quello di segnare almeno un gol in modo da rendere più abbordabile il ritorno dell’Allianz Stadium. Diciamo che il 2-2, risultato uscito nelle ultime due sfide all’Atleti Azzurri d’Italia, sarebbe positivo per una Juventus che sa di poter fare la differenza nel proprio stadio; andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potranno mandare in campo le loro squadre in questa partita che si preannuncia davvero molto equilibrata, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la semifinale di andata di Coppa Italia abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la Juventus è favorita, ma la distanza tra le due squadre non è così ampia come potrebbe essere immaginata. Il segno 1 che identifica la vittoria dell’Atalanta vale 3,20 mentre per l’affermazione esterna della Juventus - segno 2 - la quota è di 2,35; dunque l’equilibrio di cui abbiamo parlato in precedenza è confermato anche dai valori che i bookmaker assegnano. Il guadagno maggiore su questa partita l’avreste con la vittoria della Dea, perchè questa volta l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete giocare il segno X, vale meno: il vostro guadagno in questo caso sarebbe di 3,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

GLI 11 DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini ha detto di avere a disposizione più di undici titolari, e si è visto contro il Sassuolo: per affrontare la Juventus il tecnico si affiderà al turnover, o meglio rimanderà in campo i giocatori più utilizzati che erano invece rimasti fuori a Reggio Emilia. Significa che rivedremo in campo Etrit Berisha come portiere e Caldara a comandare la difesa davanti a lui; dovrebbero tornare anche Hateboer e Spinazzola - da valutare però l’esterno sinistro, che ha un risentimento muscolare - e Alejandro Gomez, che sarà il partner offensivo di Petagna (anche lui nuovamente titolare). Il resto non dovrebbe cambiare: Toloi e Andrea Masiello saranno impiegati nel settore arretrato con Cristante e Freuler che sono in vantaggio su De Roon per la mediana. L’ex Benfica potrebbe essere impiegato come trequartista: in questo caso De Roon avrebbe il posto nel settore nevralgico del campo dando anche maggiore capacità di interdizione all’Atalanta, e allora lo stesso Cristante entrerebbe in ballottaggio con Ilicic che appare particolarmente in forma. Chance nel secondo tempo potrebbero averle Schmidt e soprattutto Orsolini, uno dei tre giocatori di proprietà della Juventus che giocano attualmente con la maglia della Dea.

I DUBBI DI ALLEGRI

Anche Massimiliano Allegri ha escluso l’idea del turnover, ma è chiaro che qualcosa cambierà rispetto al Chievo: dovrebbe tornare Chiellini al centro della difesa - insieme a Rugani - e i due esterni bassi dovrebbero essere questa volta Lichtsteiner e Alex Sandro. Sono tornati a disposizione Buffon e Marchisio, ma difficilmente saranno in campo; quantomeno il primo visto che il portiere di Coppa Italia rimane Szczesny, per quanto riguarda il Principino dipenderà dalle sue condizioni. Probabile un centrocampo con Bentancur e Pjanic insieme a Matuidi; Khedira dovrebbe andare in panchina e prendersi un turno di riposo, eventualmente pronto per la gara di ritorno a Torino. Davanti, Allegri non ha ancora sciolto i dubbi: ci sono tre maglie a disposizione ma i giocatori coinvolti sono quattro (Dybala è ancora fuori dai giochi). Favoriti Higuain e Bernardeschi: uno come prima punta, l’altro come esterno a destra. Dall’altra parte è ballottaggio tra Douglas Costa e Mandzukic: entrambi hanno giocato sabato sera al Bentegodi, questa volta potrebbero fare staffetta a partita in corso e il favorito per essere titolare potrebbe essere Douglas Costa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 28 G. Mancini, 6 Palomino, 21 Castagne, 15 De Roon, 32 Haas, 88 Schimdt, 8 Castagne, 7 Orsolini, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: L. Rizzo

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 30 Bentacur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 6 Khedira, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Cuadrado, Dybala

