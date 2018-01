Probabili formazioni/ Milan Lazio: diretta tv, orario, le notizie live (Coppa Italia, andata semifinale)

Probabili formazioni Milan Lazio: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia, a San Siro

30 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Lazio, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Lazio, andata della semifinale di Coppa Italia 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 31 gennaio: curiosità di calendario, le due squadre infatti tornano a sfidarsi a soli tre giorni dalla partita di campionato, che i rossoneri hanno vinto 2-1 in questo stesso stadio riuscendo finalmente a ottenere tre punti contro una squadra che li precede in classifica. Per i biancocelesti arriva l’immediata occasione di riscatto: per la Lazio sarebbe la terza finale di Coppa Italia nelle ultime sei stagioni e la seconda consecutiva, mentre il Milan andrebbe a disputare la seconda negli ultimi tre anni. Sia come sia, al di là di chi vincerà l’esito della semifinale sarà noto soltanto dopo la partita di ritorno; il Milan arriva in totale fiducia con tre vittorie consecutive, ma la Lazio ha tutte le possibilità per fare il colpo grosso a San Siro. Andiamo dunque a vedere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia di questa partita molto interessante, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Lazio.

Anche Milan Lazio, come tutte le partite di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato: appuntamento in chiaro per tutti sul canale Rai Uno, con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video andando a visitare il sito www.raiplay.it.

Chi sarà a giocare nella formazione titolare del Milan? I dubbi ci sono, ma Gennaro Gattuso dovrebbe comunque scioglierli senza particolari patemi: vero che la partita è una semifinale e che l’avversario è di grande livello, ma ci sarà comunque spazio per chi attualmente sta giocando meno. Con la volontà, anche, di cavalcare chi è particolarmente in forma: ecco perchè Calhanoglu potrebbe in ogni caso essere titolare, o lui o Suso quantomeno con l’inserimento di Borini nel tridente offensivo. Bonaventura invece non ha giocatori che gli insidino il posto a centrocampo: sarà ancora lui la mezzala sinistra, ma l’assetto del centrocampo dovrebbe cambiare con la titolarità di Montolivo e quella di Locatelli, che dovrebbe essere in vantaggio su un Kessie che ha anche bisogno di tirare il fiato. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, spazio ad André Silva con Cutrone in panchina al fianco di Kalinic, che ha recuperato ma non è ancora al 100%; in difesa invece si dovrebbe finalmente rivedere Musacchio che giocherà al fianco di Bonucci, a sinistra torna Ricardo Rodriguez che era squalificato in campionato mentre a destra ci sarà la conferma di Calabria, uno dei migliori in campo nella vittoria di domenica sera.

Potrebbe essere arrivato il momento dell’esordio di Caceres: l’uruguaiano arrivato dal Verona dovrebbe prendere posto nei tre in difesa, sostituendo un Bastos che non ha giocato bene in campionato. Si prepara anche uno tra Luiz Felipe e Wallace: De Vrij, uscito malconcio da San Siro domenica, dovrebbe essere risparmiato per non aggravare la situazione, dunque i due appena nominati si giocano il posto con Radu (solo due saranno titolari). In porta conferma per Strakosha, sulla corsia sinistra situazione simile a quella del Milan con Lulic che sarà squalificato per la prossima di Serie A e dunque sarà in campo, così come Sergej Milinkovic-Savic che occuperà uno dei due posti sulla trequarti. A destra Basta dovrebbe prendere la maglia di Marusic; in mezzo conferma solo per uno tra Lucas Leiva e Parolo con Murgia che sarà il secondo mediano. Dubbi per il reparto avanzato: Immobile non ce la fa, quindi Felipe Anderson viaggia verso la conferma da centravanti tattico ma a fargli compagnia in questo caso potrebbe essere ancora Luis Alberto, con Nani pronto a dare il suo contributo dalla panchina.

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 19 Bonucci, 68 Ri. Rodriguez; 73 Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 1 Gabriel, 20 Abate, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli, 31 Antonelli, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 10 Calhanoglu, 7 Kalinic, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 22 Caceres, 13 Wallace, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 96 Murgia, 21 S. Milinkovic-Savic, 9 Lulic; 18 Luis Alberto, 10 Felipe Anderson

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 3 De Vrij, 27 Luiz Felipe, 77 Marusic, 6 Lucas Leiva, 11 Crecco, 30 Pedro Neto, 5 J. Lukaku, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro, Immobile

