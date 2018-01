Rennes Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rennes Psg streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live della semifinale della Coppa di Lega francese. In palio un posto in finale

30 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rennes Psg (LaPresse)

Rennes Psg, diretta dall’arbitro Mikael Lesage, si gioca questa sera martedì 30 gennaio alle ore 21.05: la partita è valida come semifinale della Coppa di Lega francese, terza competizione per importanza in Francia, naturalmente dopo il campionato e la Coppa nazionale. Una partita decisamente interessante, dal momento che il Rennes proverà a sfruttare il fattore campo per ribaltare un pronostico che logicamente sulla carta si annuncia favorevole al Paris Saint Germain. Le semifinali della Coppa di Lega francese si disputano infatti in partita unica e il sorteggio ha sancito che questo incontro si disputasse in casa del Rennes, cioè allo stadio Roazhon Park della città bretone, ove il Psg cercherà di conquistare la finale che sarà in programma per sabato 31 marzo.

La classifica della Ligue 1 ci dice che il Rennes è settimo a quota 31 punti a pari merito con il Montpellier: un campionato positivo per i bretoni, ma naturalmente non c’è possibile paragone con la forza del Paris Saint Germain, che è al comando con 59 punti, praticamente il doppio rispetto al Rennes. Meglio poi non fare un confronto in quanto a fatturato, stipendi e disponibilità economica: in 90 minuti però tutto è possibile, la partita secca può essere una speranza in più per i padroni di casa, a maggior ragione proprio perché si giocherà a Rennes.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Rennes-Paris Saint Germain sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati di calcio francese sui canali Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, naturalmente riservati agli abbonati della piattaforma digitale terrestre di Mediaset. Di conseguenza, tutti gli abbonati potranno seguire la partita della Coppa di Lega francese anche tramite la diretta streaming video che sarà garantita dall’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES PSG

Parlando delle probabili formazioni di Rennes Psg, bisogna naturalmente considerare che per i padroni di casa non faranno calcoli, mentre Una Emery potrebbe fare un po’ di turnover, anche se in ogni caso la qualità nella squadra parigina resterebbe sempre altissima. Sabri Lamouchi, una vecchia conoscenza del calcio italiano, potrebbe proporre il suo Rennes con il modulo 4-2-1-3 con Koubek in porta, protetto da una retroguardia a quattro con Trarre, Gnargnon, Bensebaini e Baal. In mediana attesa una coppia con il capitano Andre e Gelin, mentre più avanti agirebbero il trequartista Sarr, le ali Hunou a destra e Bourigeaud a sinistra, infine la punta centrale Mubele. Per il Psg le scelte sono più ampie, anche se vanno considerati gli infortuni di Thiago Motta, Ben Arfa e Neymar oltre alle voci di mercato che a fine gennaio hanno la loro importanza. Tra le certezze possiamo citare Dani Alves, che in campionato sarà squalificato, e magari anche lo scatenato Cavani che resta in ogni competizione il punto di riferimento per l’attacco parigino, anche perché in palio c’è una finale e di conseguenza sarà una partita da non snobbare.

PRONOSTICO E QUOTE

Il favore del pronostico è tutto per il Paris Saint Germain, nonostante si giochi in casa del Rennes. Lo mostrano in modo molto chiaro anche le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che quotano addirittura a 13,00 l’ipotesi di una vittoria casalinga del Rennes (segno 1); si scende già parecchio per il pareggio, dato che il segno X è proposto a quota 7,00, mentre una vittoria del Psg (segno 2), che è considerata quasi ovvia, pagherebbe appena 1,18 volte la posta in palio e dunque forse non vale neanche la pena. Potrebbe essere stuzzicante giocare il pareggio, se volete osare un pronostico non troppo azzardato ma remunerativo.

© Riproduzione Riservata.