Scambio Laxalt - Bruno Peres/ Calciomercato Roma: nuova idea per la corsia giallorossa

Scambio Laxalt-Bruno Peres calciomercato Roma: nuova idea per la corsia giallorossa. La società capitolina potrebbe girare al Genoa il cartellino del terzino brasiliano

Bruno Peres, terzino destro della Roma - LaPresse

E’ in corso in questi istanti un incontro fra la dirigenza della Roma e quella del Genoa. Le due società potrebbero infatti dare vita ad un’operazione in queste battute conclusive della sessione di calciomercato di gennaio: si tratta di uno scambio di giocatori, con Bruno Peres, terzino destro giallorosso, che volerebbe allo stadio Marassi per aggregarsi alle fila del Grifone, mentre l’esterno di centrocampo Diego Laxalt compirebbe il cammino inverso, sbarcando quindi allo stadio Olimpico di Roma. Attualmente, come riferito dai principali organi di informazione sportiva, si trovano all’Hotel Melia di Milano il direttore sportivo romanista, Monchi, e la controparte rossoblu Mario Donatelli.

BRUNO PERES CI PENSA

L’idea, nata ufficialmente nella tarda serata di ieri, prevede uno scambio di prestiti semplici dei due cartellini, che a fine stagione dovrebbero quindi tornare nei rispettivi club. Ovviamente Laxalt sarebbe ben felice di sbarcare in un club importante come appunto la Roma, mentre pare che Bruno Peres si sia preso qualche ora di tempo per meditare con attenzione il da farsi. L’ex Torino considera infatti un passo indietro lasciare la capitale, ma a Genova potrebbe giocare ogni weekend da titolare. Laxalt andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno d’attacco, tanto ricercato da Di Francesco, ma all’occorrenza potrebbe essere utilizzato anche come intermedio di sinistra del centrocampo. Il giocatore classe 1993 della nazionale uruguagia, si trova in Italia dall’estate del 2013, acquistato dall’Inter.

© Riproduzione Riservata.