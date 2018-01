Slovenia Serbia/ Calcio a 5: streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Europei)

Diretta Slovenia Serbia streaming video e tv, orario, risultato live. Cominciano gli Europei di calcio a 5: le due squadre slave sono in girone con l’Italia

30 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Europei calcio a 5: il trofeo (da Facebook UEFA Futsal EURO 2018)

Slovenia Serbia di calcio a 5 si gioca questa sera, martedì 30 gennaio alle ore 18.00. Sarà la partita inaugurale degli Europei di calcio a 5 2018 che cominciano appunto questa sera in Slovenia e naturalmente il primo match all’Arena Stozice della capitale Lubiana vedrà protagonisti i padroni di casa che affronteranno la Serbia in un derby slavo. Tra l’altro Slovenia Serbia sarà da seguire con particolare attenzione da parte degli appassionati di calcio a 5 perché l’Italia è inserita nello stesso gruppo: le squadre partecipanti sono 12 e sono state divise in quattro gruppi da tre squadre ciascuno, di conseguenza nella prima fase ciascuna Nazionale disputerà due partite. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per i quarti di finale, dove avrà inizio la fase ad eliminazione diretta che ci porterà fino alla finale per il primo posto di sabato 10 febbraio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Slovenia Serbia sarà visibile in diretta tv su Fox Sports, che ha acquistato i diritti per trasmette in esclusiva tutti gli Europei di calcio a 5, a cominciare naturalmente da questa partita inaugurale. Sul canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky si potrà assistere a più di 50 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Per le interviste con i protagonisti ci sarà un inviato, Roberto Marchesi, che seguirà la manifestazione dalla Slovenia. I telecronisti saranno Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e l’esperto del calcio a 5 Marco Calabresi. Due i conduttori dallo studio, Giulia Mizzoni e Marco Russo. Infine, i sei commentatori tecnici saranno Dario Marcolin, Alessio Musti, Massimiliano Bellarte, Antonio Ricci, Daniele Sau e Adriano Foglia. Infine, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo la possibilità della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

SLOVENIA SERBIA: VIA AGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Dal momento che stiamo parlando della partita inaugurale, ricordiamo alcune informazioni essenziali su questi Europei di calcio a 5: tutte le partite si svolgeranno presso l’Arena Stozice di Lubiana. Nel girone A ci sarà appunto l’Italia oltre a Slovenia e Serbia, dunque oggi gli azzurri avranno la possibilità di vedere in azione le due rivali che dovranno affrontare nei prossimi giorni. Il girone B sarà all’insegna dell’Europa dell’Est e infatti comprende Russia, Kazakistan e Polonia: questa sera alle ore 20.45 si giocherà Russia Polonia, seconda e ultima partita della prima giornata degli Europei. Nel girone C invece vedremo all’opera a cominciare da domani Portogallo, Romania e Ucraina, infine la Spagna che è detentrice del titolo europeo se la vedrà (sempre a partire da domani) con Azerbaigian e Francia.

