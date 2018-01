Video/ Ternana Salernitana (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata)

Video Ternana Salernitana (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita. Montalto trova il pareggio per i padroni di casa con la rete al quarto minuto di recupero.

30 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Ternana Salernitana (LaPresse)

Ternana e Salernitana pareggiano 1-1 nel monday night della 23^ giornata di Serie B 2017-18: allo stadio Liberati di Terni le due squadre protagoniste del posticipo del lunedì si spartiscono la posta in palio, un punto che consente a entrambe di smuovere le rispettive classifiche senza comunque stravolgerle. I rossoverdi restano terzultimi in piena zona retrocessione mentre i granata falliscono l'aggancio al treno dei play-off. Un pareggio beffardo per la squadra di Colantuono che si fa raggiungere da quella di Pochesci proprio in zona Cesarini, tuttavia i padroni di casa recriminano per un paio di decisioni arbitrali che hanno favorito gli ospiti. Riavvolgiamo il nastro e sintetizziamo quanto accaduto di significativo nei novanta minuti. Nella prima frazione di gioco la Ternana, che ha bisogno dei tre punti per avvicinarsi alla zona salvezza, comincia meglio aggredendo la metà campo avversaria, Valjent prova il sinistro trovando l'opposizione di Valjent mentre Tremolada al quarto d'ora scuote soltanto l'esterno della rete. La Salernitana fatica a distendersi in avanti ma quando lo fa centra il bersaglio grosso con Sprocati che su assist di Palombi trova l'angolino col sinistro che non lascia scampo a Plizzari. Il gol degli ospiti provoca la reazione dei padroni di casa che si riversano nella trequarti avversaria, Carrett afa parte un missile che sfiora la traversa, dall'altra parte Minala dai 20 metri sfiora l'incrocio dei pali.

LA RIPRESA

Nella ripresa i giocatori della Ternana continuano a cercare il pari con Tremolada che non riesce ad angolare il tiro, consegnando di fatto il pallone a Radunovic. Gli sforzi dei rossoverdi saranno comunque premiati al 68' quando Signori, subentrato a Statella poco prima dell'intervallo (per scelta tecnica e non per infortunio come accade nella maggior parte delle sostituzioni effettuate nella prima frazione), gonfia la rete approfittando dell'uscita maldestra di Radunovic e della sfortunata deviazione di Vitale che si trascina il pallone nella porta sbagliata. Tutto da rifare per gli uomini di Colantuono che non si perdono d'animo e tornano ad attaccare, a quattro minuti dal novantesimo Plizzari raccoglie con le mani un retropassaggio volontario di Signori: punizione indiretta a due per la Salernitana che viene capitalizzata nel migliore dei modi da Pucino che fa passare il pallone sotto la barriera, 2 a 1. Sembra fatta per i granata, invece in pieno recupero i padroni di casa strappano il pari in extremis con Montalto che al 94' trafigge Radunovic e realizza il suo 13^ gol in campionato, fissando il punteggio finale sull'1-1. Ternana abbonata ai pareggi, è il tredicesimo dall'inizio del campionato, la dirigenza Unicusano decide di sollevare dall'incarico Pochesci dopo aver raccolto appena 3 successi nelle prime 23 giornate, al suo posto dovrebbe arrivare Mariani dal settore giovanile.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara Adriano Montalto, attaccante della Ternana, ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro pregio è che non molliamo mai, parecchie partite le abbiamo recuperate come stasera, oggi era importante vincere ma per come si erano messe le cose ci portiamo a casa questo punto prezioso. Dobbiamo essere più determinati, se vogliamo salvarci occorre giocare con un pizzico di cattiveria e convinzione in più. Signori è andato in scivolata sul pallone, quindi non poteva essere un retropassaggio volontario, ecco perché Plizzari lo ha raccolto con le mani. Da parte nostra mettiamo tutto noi stessi a ogni gara, senza badare più di tanto all'avversario".

Le parole di Sandro Pochesci, ex-allenatore della Ternana (è stato esonerato in tarda serata) ai microfoni di Sky Sport: "Finora non ho mai parlato di arbitraggi, se dobbiamo retrocedere è per demeriti nostri, non perché ci assegnano una punizione a due contro per un retropassaggio volontario che in realtà era un contrasto. Poi mi devono spiegare perché Zito non è stato espulso, era già ammonito quando ha commesso quel brutto fallo su Signori e bisognava estrarre il secondo giallo. Oggi è stato importante non perdere perché sarebbe stata l'ennesima beffa, ai ragazzi non posso dire proprio niente, la squadra è viva, non vinciamo quasi mai ma è difficile batterci. Purtroppo abbiamo preso gol su uno sbaglio di Defendi, nell'arco dei novanta minuti abbiamo messo sotto la Salernitana".

Nel dopo gara su Sky Sport è intervenuto anche il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono: "Mi dispiace perché al di là dei complimenti alla squadra non abbiamo rischiato nulla, ci siamo difesi bene, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, non tutti i giocatori hanno 90 minuti nelle gambe e accusano un po' troppo la stanchezza nel finale. Dovevamo solamente gestire meglio il pallone, sarebbe bastato questo per portare a casa i tre punti, vincendo avremmo agganciato il treno per i play-off. Noi siamo in emergenza continua ma i ragazzi si impegnano sempre e non si risparmiano mai. Solo il tempo ci potrà dire se saremo realmente in grado di dire la nostra per terminare tra le prime otto".

