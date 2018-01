Aubameyang all’Arsenal / Calciomercato, ufficiale l’acquisto dell’ex Borussia: colpo da 65 milioni

Aubameyang, ex attaccante del Borussia - LaPresse

Nuovo grande colpo di questo calciomercato di riparazione in Premier League: è infatti di poco fa la notizia circa l’acquisto ufficiale da parte dell’Arsenal di Pierre-Emerick Aubayemang. Il calciatore della nazionale gabonese lascia il Borussia Dortmund per iniziare la sua nuova avventura nel calcio inglese. Un’operazione costosissima, come del resto non ci si poteva aspettare diversamente, visto che Aubameyang è costato alle casse dei Gunners per 65 milioni di euro con l’aggiunta di bonus. A fare la differenza, come spesso accade, è stato l’ingaggio offerto al giocatore, ben 12 milioni di euro netti all’anno. Un giocatore che era stato seguito a lungo anche dal Milan (squadra dove tra l’altro è cresciuto), ma che è stato abbandonato proprio per via degli alti costi in ballo.

I NUMERI IN GERMANIA

Aubameyang lascia il Borussia Dortmund dopo 213 partite disputate in tutte le competizioni, e ben 172 reti siglate, uno score senza dubbio importante. «A parte gli eventi spiacevoli delle ultime settimane, la storia tra il Borussia e Aubameyang è stata ricca di successi», ha dichiarato il direttore sportivo dei tedeschi Zorc, che ha salutato così il proprio ex giocatore. In Germania è quindi sbarcato Michy Batshuayi dal Chelsea, mentre i Blues dovrebbero a breve accogliere Giroud dopo aver inseguito invano Edin Dzeko. Tornando ad Aubameyang, si tratta del calciatore più caro nella storia dell’Arsenal, e lo stesso firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2022. Un mercato che si conferma ricchissimo quello del calcio inglese, tenendo conto anche del recente acquisto di Van Dijk del Liverpool, pagato ben 85 milioni di euro, nonché di Sanchez allo United.

