Azeglio Vicini/ E' morto il ct della Nazionale di Italia 90: ci fece sognare con Baggio e Schillaci

Azeglio Vicini è morto: l'ex tecnico della nazionale si è spento a Brescia questa mattina. Indimenticata la sua esperienza con gli azzurri ai Mondilai di Italia 90.

31 gennaio 2018 Michela Colombo

Azeglio Vicini (Twiter)

E’ morto a Brescia Azeglio Vicini, indimenticato e indimenticabile ex commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Uno dei protagonisti più amati della storia del calcio azzurro, guida della nostra formazione nella bella avventurata dei Mondiali 1990 (l’edizione delle Notti Magiche), l’ex tecnico romagnolo si è spento a 84 anni lasciano moglie e tre figli. Di carattere sempre aperto e accogliente, Vicini è entrato nel cuore degli italiani prima come calciatore e poi soprattutto come allenatore della nostra nazionale, dove ha mantenuto la panchina dal 1986 al 1991, quando poi venne sostituto da Arrigo Sacchi. Dopo l’esperienza in azzurro Vicini (che aveva diretto anche Brescia e prima anche le formazioni giovanili azzurre), ha poi allenato per brevi periodi Cesena e Udinese, per poi entrare far parte della dirigenza dell’Associazione italiana allenatori calcio e poi della Figc, dove per lungo tempo è stato Presidente del Settore tecnico.

LA SUA CARRIERA COME ALLENATORE

Terminata la sua carriera di giocatore con il Brescia, proprio sotto il segno delle rondinelle ebbe inizio la sua carriera di allenatore, che tanta fama, gloria e affetto gli acquistò davanti a tutto il pubblico italiano e non solo. Arrivato sulla panchina del club bresciano nel 1967 ne diresse le sorti fino un anno solo, fino alla retrocessione alla Serie B: già allora però era evidente il talento dello stesso Vicini e soprattutto la sua capacità di creare un ambiente forte e unito. Da qui il passaggio quindi a servire la nazionale italiana fu abbastanza scontato. Dopo essere entrato a far parte della direzione tecnica azzurra, Azeglio Vicini ottiene il suo primo incarico di rilievo solo nel 1975 quando assunse la panchina dell’Italia Under 23. Dopo solo un anno ecco poi un’altro scatto: la panchina della nazionale Under 21 appena la Uefa aveva organizzato un campionato europeo per quella categoria giovanile. Qui Vicini rimase per ben 10 anni, pieni di successi: tre qualificazioni ai quarti di finale degli europei, una semifinale nel 1984 e pure una finale, persa poi con la Spagna ai calci di rigori nell’edizione 1986.

L’AVVENTURA CON LA NAZIONALE MAGGIORE

Dopo quanto fatto con la nazionale Under 21, con l’addio alla squadra maggiore di Bearzot, fu assolutamente naturale in seno alla Figc che fosse Azeglio Vicini a prendere l’incarico di dirigere la nazionale maggiore. Il suo impegno, talento, il suo costante buonumore e pure la sua passione per le statistiche e i numeri avevano portato alla nostra nazionale importanti motivi di orgoglio. Il primo vero e unico banco di prova per la nazionale azzurra di Vicini però furono i Mondiali del 1990 organizzati in Italia. Qui, nonostante tutte le doti di Vicini e un buon valore tecnico della rosa a disposizione, il cammino della nostra nazionale fu funestato dall’aver incontrato sul proprio cammino l’Argentina di Maradona. Allora fu solo finalina di consolazione, vinta con l’Inghilterra e il cruccio, mai dimenticato, che durante il match contro l’Albiceleste gli azzurri non fossero stati adeguatamente sostenuti dai tifosi del San Paolo, troppo innamorati del Pibe de Oro. Poi nel 1991 il suo esonero in favore di un’altro romagnolo, Arrigo Sacchi. Ma questa è storia, e di certo Azeglio Vicini ha scritto una sua pagina indimenticabile.

