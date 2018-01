Babacar al Sassuolo / Calciomercato, la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli

Babacar al Sassuolo, calciomercato: la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli. L’attaccante della Viola si trasferisce in Emilia, trovato l’accordo

Babacar, attaccante Fiorentina - LaPresse

Durante la notte appena passata, la Fiorentina e il Sassuolo hanno dato vita ad un’operazione di calciomercato interessante. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è sbarcato l’attaccante della Viola, Babacar, mentre il percorso inverso lo ha fatto il nero-verde Falcinelli, anch’egli attaccante. Ma non finisce qui perché la Viola incasserà anche 10 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo del proprio centravanti, mentre Falcinelli si trasferisce con la formula del prestito semplice con diritto di riscatto al 30 giugno del 2018. Babacar aveva dato segnali di malumore già da qualche settimana a questa parte anche perché, in questa stagione, complice l’esplosione di Chiesa e Simeone, e lo sbarco estivo di Thereau, non ha praticamente mai visto il campo.

OPERAZIONE SLEGATA DA POLITANO

Babacar lascia così lo stadio Artemio Franchi dopo 128 presenze in maglia viola e 39 gol realizzati. Nato e cresciuto con la casacca gigliata addosso, è sceso in campo in questa stagione in 23 partite fra Coppa Italia e campionato, realizzando anche tre marcature. Un’operazione, quella legata allo sbarco di Babacar in Emilia, totalmente slegata dal futuro di Politano. L’ex Fiorentina è infatti una prima punta, mentre la squadra allenata da Iachini ha bisogno di un esterno per far partire il proprio giocatore verso Napoli. Il prescelto per sostituire quest’ultimo sarebbe D’Alessandro, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito a Benevento, o eventualmente Farias del Cagliari.

