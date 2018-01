Fenerbahce Civitanova/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League)

Diretta Fenerbahce Civitanova: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento in Champions League per la Lube, di ritorno dalla sconfitta patita in finale di Coppa Italia con Perugia.

31 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Fenerbahce-Civitanova, diretta dagli arbitri Wim Cambrè e Rene Cinatl, è la partita in programma oggi mercoledi 31 gennaio 2018 al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul: fischio d’inizio atteso alle ore 16.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 18.00 in Turchia). La massima competizione per club europea torna protagonista: la Lube infatti è impaziente di approdare a questa quarta giornata del girone A della Champion League per confermare la seconda piazza nella classifica del girone. Mancano ormai pochi turni alla chiusura della fase a gruppi e mettere in cassaforte il secondo piazzamento vorrebbe dire qualificazione sicura. Inoltre va ricordato che la compagine di Medei appare davvero desiderosa di dimenticare presto l’ultima sconfitta rimediata contro Perugia, che è costata a Civitanova il trofeo della Coppa Italia: quale migliore occasione dunque questa trasferta?.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Fenerbahce e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: appuntamento quindi alle ore 16.00 al canale Fox Sport HD al numero 204. Sarà quindi garantita anche la diretta video streaming del match di Istanbul tramite il sevizio Sky Go riservato però ai soli abbonati.

QUI FENERBAHCE

Nonostante il fattore campo e il valore intrinseco della formazione turca oltre al suo stato di forma sempre importante, di certo i gialloblu non sono i favoriti al successo questo pomeriggio. Pesa infatti sulle spalle della formazione di Istanbul, una evidente inferiorità tecnica rispetto agli avversari marchigiani, oltre che un precedente negativo (3-1 per la Lube nell’andata) e un cammino in questa edizione della Champions League ben povero di soddisfazioni. Controllando la classifica del girone A vediamo infatti che il Fenerbahce osserva appena la quarta e ultima posizione con 0 punti a bilancio e quindi tre sonori KO e solo due parziali vinti finora.

QUI CIVITANOVA

Più che motivata oggi a fare bene Civitanova: la squadra di Medei infatti vorrebbe già mettere in sicurezza la qualificazione alla prossima fase della Champions League, confermando se non altro la sua seconda piazza in classifica a pari punti. Nel girone A la Lube infatti è appena alle spalle di Perugia, con cui ha perso lo scontro diretto nel match di andata: ecco quindi che un successo e tre punti oggi sul fanalino di coda sono un obbiettivo importante ma anche alla portata di mano. La formazione di coach Medei però dovrà anche essere in grado di mettersi alle spalle la tensione per il titolo perso proprio contro gli umbri domenica scorsa nella Coppa Italia. Civitanova però non è certo una novellina a questo tipo di appuntamenti (anche se di solito le finali vengono vinte) e senza dubbio ci attendiamo una grande prestazione in campo oggi a Istanbul.

© Riproduzione Riservata.