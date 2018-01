GIORGIO CHIELLINI, JUVENTUS / Il difensore: a breve rinnoverà il contratto con i bianconeri

Giorgio Chiellini, Juventus: il difensore sottolinea come a breve rinnoverà il contratto con i bianconeri che è in scadenza nel giugno prossimo. Il centrale inoltre parla della sua squadra.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Giorgio Chiellini, Juventus - La Presse

Giorgio Chiellini ha parlato all'indomani della bella vittoria della Juventus a Bergamo contro l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Il difensore numero 3 della Vecchia Signora ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una vittoria davvero importante, perché a Bergamo non è mai facile andare a giocare. L'Atalanta è una grande squadra e quest'anno sta facendo bene anche in Europa". Sulla svolta difensiva invece sottolinea: "La gara di Napoli è stata importante per noi. Alla fine nel piccolo abbiamo dimostrato anche in questa ripresa dopo la pausa che questa squadra ha bisogno di grandi sfide per rendere al massimo. In gare come quelle contro Chievo e Genoa invece tendiamo a limitarci". Sul suo futuro: "A breve rinnoverò il contratto con la Juventus". L'accordo al momento scade alla fine della stagione, ma di certo Giorgio Chiellini non ha intenzione di chiudere qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

UNA STAGIONE DA VERO LEADER

Con l'addio di Leonardo Bonucci il ruolo di leader della difesa della Juventus se l'è preso sulle spalle Giorgio Chiellini. Il centrale numero 3 della Vecchia Signora ha lasciato da parte le disattenzioni in cui ogni tanto cadeva e ha inanellato una serie di partite strepitose, formando con Medhi Benatia una cerniera invalicabile. I bianconeri a inizio stagione subivano un po' troppo gli attacchi delle squadre avversarie con il 4-2-4 che non era più solido come nella scorsa stagione. Il passaggio al 4-3-3 con l'inserimento di Matuidi e la promozione a titolare fisso di Medhi Benatia. Giorgio Chiellini a svolto un ruolo da vero protagonista assoluto, dimostrando di essere in un momento di forma strepitoso nonostante l'avanzare degli anni che si fa costante. Lui e Buffon sembrano proprio aver preso l'elisir dell'eterna giovinezza e la Juventus se li tiene stretti anche per il futuro.

