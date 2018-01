Gaitan all’Inter / Calciomercato: trattativa per il calciatore dell’Atletico, idea di un prestito

Gaitan all’Inter, calciomercato: trattativa per il calciatore dell’Atletico, idea di un prestito. Il club nerazzurro sta spingendo per avere il centrocampista alle dipendenze di Simeone

Walter Sabatini, dirigente Inter - LaPresse

Javier Pastore sembra allontanarsi definitivamente dall’Inter; il club nerazzurro non intende spendere 10 milioni di euro fra oneri per il prestito e ingaggio al lordo, e di conseguenza la trattativa con il Paris Saint Germain pare ormai chiusa. In corso Vittorio Emanuele si stanno riorganizzando e da qualche ora a questa parte sta circolando con forza l’idea legata a Nico Gaitan, centrocampista di proprietà dell’Atletico di Madrid. Il 29enne nel giro della nazionale argentina, classe 1988, 30 anni da compiere il prossimo mese, potrebbe sbarcare ad Appiano Gentile con la formula del prestito con diritto di riscatto, la proposta attualmente messa sul piatto dalla dirigenza di corso Vittorio Emanuele. Gaitan ha giocato poco in questa stagione e di conseguenza gradirebbe il trasferimento per poter ricevere la convocazione in vista dei mondiali della prossima estate in Russia.

ANCHE LO ZENIT LO VUOLE

Operazione però non semplice, sia perché la chiusura della sessione di trattative di gennaio è vicina, sia perché sulle tracce di Gaitan vi è un’altra società, e precisamente lo Zenit di San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini, che gode di finanze ben più illimitate rispetto a quelle interiste. Le due squadre stanno comunque trattando e non è da escludere che alla fine sia decisivo il volere dello stesso argentino, che ovviamente preferirebbe giocare a Milano piuttosto che nella fredda Russia. Gaitan è un po’ meno trequartista rispetto a Pastore, ma può comunque occupare la casella a ridosso della prima punta. Di solito gioca più largo a sinistra o eventualmente sulla corsia di destra, quella attualmente presieduta da Antonio Candreva.

