INFORTUNIO DOUGLAS COSTA/ Contusione al polpaccio sinistro per il brasiliano della Juventus, domani gli esami

Infortunio Douglas Costa, Juventus news: il brasiliano ha riportato una contusione al polpaccio sinistro e per questo ha effettuato allenamento differenziato, domani gli esami strumentali.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Douglas Costa ha svolto una sessione di allenamento differenziato a causa di una contusione al polpaccio accusata nella sfida di ieri contro l'Atalanta. Domani, comunica la Juventus sul suo sito ufficiale, saranno effettuati gli esami strumentali anche se c'è tiepido ottimismo sulla situazione. Se si dovesse fermare anche il brasiliano ex Bayern Monaco per la Juventus sarebbe davvero in emergenza visto che sulle corsie esterne sono già ko Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. In più questi ultimi tre sono in dubbio per la sfida contro il Tottenham del prossimo 13 febbraio quando i bianconeri si giocheranno gli ottavi di finale d'andata della Champions League. Si spera quindi di poter recuperare Douglas Costa se non per la gara di domenica contro il Sassuolo almeno per il delicatissimo appuntamento europeo. Di certo anche questa ulteriore complicazione in questo momento proprio non ci voleva per i bianconeri.

LA PARTITA DEL BRASILIANO

Douglas Costa è partito titolare nella sfida di ieri sera Atalanta-Juventus che ha visto i bianconeri vincere 1-0 grazie a un gol del Pipita Higuain. Il brasiliano non ha reso come al suo solito, sembrano un po' stanco dopo un periodo abbastanza intenso che si è presentato al ritorno dalla sosta. Sono mancate le sue accelerazioni, anche se ogni pallone toccato dal suo piede sinistro può diventare pericoloso per la squadra avversaria. E' così che il calciatore a sprazzi ha dato il suo contributo, dimostrando di essere anche disposto al sacrificio pur di portare in alto una squadra importante come la Juventus. Un piccolo fastidio fisico però l'ha accompagnato per tutta la gara e lo ha costretto quest'oggi a svolgere una seduta differenziata. Sicuramente il calciatore ha dimostrato di essere importante per la Juventus e di poter dare il suo contributo. Per questo uno stop proprio ora sarebbe difficile da digerire.

