Icardi via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, impossibile immaginare un affare del genere entro questa sera (31 gennaio)

31 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Mauro Icardi su Instagram, dove un suo post ha fatto discutere

Mauro Icardi fa sempre parlare di sé ed è ricominciato il tormentone che vorrebbe il capitano dell’Inter nel mirino del Real Madrid. Per prima cosa allora rassicuriamo i tifosi nerazzurri: se anche fosse vera, un’operazione del genere non sarebbe di certo fattibile il 31 gennaio, dunque eventualmente se ne riparlerà nel calciomercato estivo, quando a fare la differenza potrebbe essere la partecipazione o meno dell’Inter alla prossima Champions League. Se i nerazzurri saranno fra le prime quattro, è molto difficile pensare che il numero 9 possa muoversi da Milano, anche perché Icardi ci tiene a giocare la Champions con la maglia dell’Inter; se però la Beneamata dovesse ancora una volta rimanere fuori dalla massima competizione europea, ecco che un addio diventerebbe possibile, anche perché i mancati introiti garantiti dalla Champions League potrebbero pesare non poco per una società sotto la lente d’ingrandimento del FairPlay finanziario della Uefa.

MAURO ICARDI E L’INTER: RISCHIO ADDIO?

Di certo gli ultimi giorni sono stati molto vivaci e per ben due motivi: prima un messaggio pubblicato dallo stesso Mauro Icardi sul proprio profilo Instagram, che dice in spagnolo "poder decir adios es crecer", che significa “poter dire addio è crescere”, sul quale si sono scatenate le indiscrezioni (parla di un suo addio all’Inter? Un commento su Brozovic? Una crisi con Wanda?); poi le frasi del commissario tecnico della Nazionale argentina Jorge Sampaoli, che rafforzano le possibilità di una partenza di Mauro Icardi con direzione Real Madrid. Tutto questo diventa potenzialmente esplosivo se succede alla fine del mese di gennaio, cioè in chiusura della sessione invernale di calciomercato, ma proprio per questo motivo è impossibile imbastire in pochissime ore una trattativa così costosa e che richiederebbe pure all’Inter di trovare un sostituto. Ecco perché la telenovela ripartirà in estate, soprattutto se l’Inter non entrerà fra le prime quattro.

