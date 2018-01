Infortunio Bernardeschi / Trauma distorsivo al ginocchio per il calciatore della Juventus, i tempi di recupero

Infortunio Bernardeschi, Juventus news: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per il calciatore bianconero. Domani accertamenti precisi per i tempi di recupero del ragazzo.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Bernardeschi, Juventus news - La Presse

L'infortunio di Federico Bernardeschi rende ancora più complicata la situazione della Juventus nel reparto offensivo dove sono già fermi Paulo Dybala e Juan Cuadrado senza contare il problema riscontrato pure da Douglas Costa. Bernardeschi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro che l'ha portato a saltare l'allenamento di oggi a Vinovo. Il sito ufficiale della Juventus sottolinea solo come questa situazione sia meritevole di ulteriori valutazioni nella giornata di domani. Sicuramente una brutta notizia per la Juventus che è attesa dalle sfide contro Sassuolo e Fiorentina in campionato, ma soprattutto dall'ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham che si disputerà il prossimo 13 febbraio. Domani arriveranno probabilmente i tempi di recupero che ci diranno tra quanto tempo rivedremo in campo Bernardeschi.

BUON INGRESSO DALLA PANCHINA CONTRO L'ATALANTA

Federico Bernardeschi è stato protagonista del solito buon ingresso dalla panchina nella ripresa di Atalanta-Juventus, gara che si è giocata ieri per la semifinale di andata di Coppa Italia e terminata col risultato di 0-1 grazie a un gol di Gonzalo Higuain. L'ex calciatore della Fiorentina si sta piano piano prendendo in mano la squadra bianconera, dimostrando di essere sempre determinante quando scende in campo. Giocatore rapido e dotato di un grande piede mancino ha dato una mano alla squadra nelle ripartenze fornendo anche uno splendido pallone d'esterno in profondità al Pipita che poi non è riuscito a raddoppiare. Il calciatore ha come sempre dato il suo contributo, approfittando della contemporanea assenza di Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Peccato che però abbia accusato un problema fisico nel finale del match che l'ha portato a saltare la gara di oggi.

