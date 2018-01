Jonathan Silva alla Roma / Calciomercato: preso il terzino argentino, atteso in Italia per visite e firma

Monchi, ds della Roma - LaPresse

Colpo a sorpresa in casa Roma per questo ultimo giorno di calciomercato di riparazione. La società giallorossa si è infatti assicurata Jonathan Silva, terzino sinistro proveniente dallo Sporting Lisbona. L’operazione con i portoghesi è già praticamente chiusa, visto che il ragazzo è atteso nella giornata odierna nella capitale per sottoporsi alle rituali visite mediche presso la clinica Villa Stuart, e firmare quindi il contratto che lo legherà ai nuovi colori. Jonathan Silva è nato in Argentina ma ha passaporto italiano, quindi, completamente comunitario. Per quanto riguarda i dettagli economici invece, la Roma ha acquisito il ragazzo a titolo definitivo in cambio di un assegno da 6 milioni di euro, e lo stesso firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2022, di quattro stagioni e mezzo.

UNA STAGIONE NEGATIVA

La stagione attuale di Jonathan Silva non è delle migliori, visto che il ragazzo ha collezionato solo sei presenze in campionato e quattro in Champions League complice un doppio infortunio, fra cui la lesione del legamento interno del ginocchio destro. L’ultima apparizione risale allo scorso 5 novembre, ma da qualche giorno a questa parte il sudamericano è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sembra quindi pronto per tornare in campo. Abile anche a giocare nel ruolo di interno di centrocampo, il terzino sinistro classe 1994 è nato fra le fila dell’Estudiantes, noto club argentino di La Plata, e in carriera ha indossato anche la maglia del Boca Juniors, precisamente fra il gennaio del 2016 e il giugno 2017, prima di fare ritorno a Lisbona.

