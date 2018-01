Klaassen al Napoli/ Calciomercato: offerto il nazionale olandese, Giuntoli ci pensa

Klaassen al Napoli, calciomercato: offerto il nazionale olandese, Giuntoli ci pensa. L’Everton ha proposto al club partenopeo il cartellino dell’ex Ajax con la formula del prestito

Torna a circolare in casa Napoli il nome di Davy Klaassen. Il nazionale olandese è una sorta di tormentone visto che non passa sessione di calciomercato in cui lo stesso non venga accostato alla società partenopea. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, sarebbe stato proprio l’Everton a contattare il Napoli, offrendogli il ragazzo che non è molto considerato fra le fila del club britannico. La formula proposta al direttore sportivo Giuntoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Il ds sta valutando con attenzione il da farsi e non è da escludere che alla fine l’operazione vada in porto anche perché il Napoli segue ormai da un paio d’anni a questa parte lo stesso nazionale olandese. Già durante lo scorso calciomercato estivo c’era stato un approccio concreto, poi Klaassen decise di lasciare l’Ajax per volare in Premier League e non se ne fece più niente.

OPERAZIONE SLEGATA DA POLITANO

L’eventuale sbarco a Castelvolturno di Klaassen sarebbe slegato dall’operazione Politano visto che il 24enne orange ha caratteristiche diverse rispetto al coetaneo italiano: il primo è infatti più trequartista che esterno, e farebbe comunque comodo a Maurizio Sarri per variare un po’ il modulo di gioco, magari con un 4-3-1-2 con due punte e il trequartista, o magari con il classico 4-2-3-1 tanto in voga in queste ultime stagioni. Klaassen ha sempre giocato in Olanda fra le fila dell’Ajax, dove è cresciuto nelle giovanili fino allo sbarco in prima squadra avvenuto nell’estate del 2012. Con i Lancieri ha giocato cinque stagioni, fino appunto alla scorsa estate. Klaassen ha giocato quest’anno 13 partite, senza neanche segnare un gol.

