Leandro Fernandes alla Juventus / Calciomercato: preso il 18enne trequartista olandese

Beppe Marotta, ad Juventus - LaPresse

Colpo a sorpresa in casa Juventus. La società di corso Galileo Ferraris si è assicurata un nuovo calciatore in ottica futura, e precisamente si tratta di Leandro Fernandes. Si tratta di un centrocampista offensivo classe 1999, 19 anni da compiere il 25 dicembre, proveniente dalla Primavera del PSV Eindhoven, che è stato acquistato a titolo definitivo. I dettagli economici dell’operazione non si conoscono ma il ragazzo è già sbarcato a Torino ed ha fatto visita presso il J Medical dove si è sottoposto ai rituali controlli pre-firma. La notizia era circolata già nella giornata di ieri, e oggi è di fatto divenuta officiale. Ovviamente Fernandes non si aggregherà alla prima squadra bianconera, ma verrà accolto dalla Primavera di Dal Canto, un elemento in più per il proseguo della stagione.

SI PUNTA ANCHE HALAND

Leandro Fernandes fa parte della nazionale olandese under 18, è di origini angolane, e gioca in particolare dietro alle due punte. In questa stagione è sceso in campo in dodici partite, fra cui undici di campionato e una di Coppa Olanda Under-19, per un totale di 687 minuti di gioco. Tre le reti siglate dal ragazzo, con l’aggiunta di due assist. Oltre a Leandro Fernandes, che firmerà un contratto di cinque anni, la Juventus starebbe puntando per le giovanili anche il classe 2000 Erling Braut Haland, attaccante norvegese che gioca fra le fila del Molde. Peccato però che per acquistarlo ci vogliono già diversi milioni di euro, una richiesta che ha spaventato, e non poco, i vertici bianconeri.

