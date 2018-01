MALORE RODRIGUEZ/ Colica renale per il calciatore del Milan, salta la gara di Coppa Italia con la Lazio

Malore Rodriguez, Milan-Lazio news: il calciatore rossonero ha accusato nella notte una colica renale e quindi sarà costretto a saltare la gara di Coppa Italia contro la squadra di S.Inzaghi

31 gennaio 2018 Redazione

Malore Rodriguez, Milan-Lazio news - La Presse

Ricardo Rodriguez è stato vittima di un malore che lo costringerà a saltare la gara di oggi Milan-Lazio valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il calciatore ha accusato una colica intestinale che lo costringerà quindi a non scendere in campo, non c'è grande preoccupazione attorno a questa situazione che è stata annunciata dal Milan stesso tramite il suo profilo ufficiale di Twitter. Il calciatore dovrebbe recuperare tranquillamente per la prossima giornata di campionato. Problema dunque a sinistra per Gennaro Ivan Gattuso che dovrà decidere quindi chi schierare in vista di una gara che è già decisiva nonostante ci sarà anche il ritorno. Ricardo Rodriguez però è costretto ad alzare bandiera bianca e non potrà dunque scendere in campo per dare una mano ai suoi compagni di squadra.

LA STAGIONE DELLO SVIZZERO

Ricardo Rodriguez è arrivato al Milan in estate dal Wolfsburg firmando con i rossoneri un contratto di quattro anni. In stagione ha collezionato 26 presenze, per un totale di 2289 minuti, divisi tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Vincenzo Montella prima e Gennaro Ivan Gattuso poi l'hanno utilizzato sempre sulla corsia sinistra ma il calciatore può benissimo muoversi anche sulla destra. Dapprima è stato impiegato a tutta fascia nel 3-5-2 lanciato da Montella per l'arrivo in difesa di Leonardo Bonucci, poi si è adattato a fare anche il quarto a sinistra di un reparto a quattro con il passaggio all'albero di Natale attuato con Gattuso. Terzino di spessore tecnico, rapido e bravo a saltare l'uomo è dotato anche di grande tecnica sa essere utile sia in fase offensiva che in quella difensiva. E' tra gli acquisti estivi sicuramente il più riuscito e mai messo in dubbio da nessuno.

