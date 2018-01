Monaco Montpellier/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quota e risultato live

Diretta Monaco Montpelier: info streaming video e tv. La formazione di Jardim torna a giocare in casa con l'obbiettivo di trovare un posto nella finalissima della coppa di lega francese.

31 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Monaco Montpellier (LaPresse)

Monaco-Montpellier, diretta da Amaury Delerue, è la partita in programma oggi mercoledi 31 gennaio in programma allo Stade Louis II del principato di Monaco: il fischio d’inizio della partita valida quale semfinale della Coppa di Lega francese, la Coupe della Ligue, è stato fissato alle ore 21.05. Giunti ormai nella fase più calda della competizione ecco che gli uomini di Leonardo Jadim tornano a giocare in casa contro la formazione di Michel Der Zakarian: la formula è sempre la stessa, ovvero uno scontro diretto di sola andata con eventuale tempi supplementari e calci di rigore al bisogno per definire con chiarezza una vincitrice. In palio quindi oggi al Louis II vi è un posto per la finalissima, che però si disputerà solo il prossimo 31 marzo a Bordeaux.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la semifinale di coppa di lega francese tra Monaco e Montpellier, attesa alle ore 21.05, sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre a pagamento di Mediaset. Appuntamento quindi ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, con diretta streaming video garantita tramite l’app Premium Play, riservata ai soli abbonati al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista del match casalingo per la semifinale della coppa di lega francese, è probabile che entrambi i tecnici chiamati in campo optino per la conferma di di alcuni titolari, sapientemente mischiati ai soliti nomi utilizzati per le coppe: la posta in palio infatti è ben alta. Ecco quindi che per la probabile formazione dei Monaco, Jardim non si discosti molto dal già visto 4-4-2 che vedrebbe tra i pali il solito Benaglio, con in difesa il duo centrale Raggi-Glik e la coppia di esterni formata da Sidibe e Toure, con il numero 6 che deve ancora farsi perdonare l’autogol rimediato contro il Lione in Coppa di Francia. Pochi i dubbi dei biancorossi in mediana, visto che al centro del reparto vedremo Fabinho e Moutinho con Tony Lopes e Keita sull’esterno. Nonostante il doppio lavoro tra le coppe ecco che per l’attacco il tecnico del Monaco dovrebbe riconsegnare le maglie da titolari a Falcao e Jovetic: occhio però al possibile inserimenti del volto nuovo Pellegri.

Probabilmente anche per De Zakarian sarà un po’ lo stesso principio ispiratore per disegnare la probabile formazione del Montpellier: alcuni titolari delle grandi occasioni con qualche elemento che di solito si vede nelle coppe, come questa di Lega francese. In ogni caso il tecnico del club bluarancio dovrebbe di nuovo optare per il 4-42 che abbiamo visto di recente in Coppa di Francia contro il Lorient e pure con grande successo. Sarà quindi Bertaud tra i pali con il duo centrale formato fra Cozza e Congre, mentre toccherà a Mulere e Mendes occuparsi delle corsie più esterne. In cabina di regia dovremmo vedere in ogni caso sempre Skhiri, con Lasne al centro del reparto mediano: Sambia e Ninga in gol solo pochi giorni fa invece si posizioneranno nei corridoi. Pochi i dubbi anche in attacco: qui Mbenza e Dolly dovrebbero rimanere titolari anche se il numero 10 potrebbe anche giocarsi una maglia con Sio.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando infine le quote fissate alla vigilia dal portate di scommesse sportive snai per il match tra Monaco e Montpellier, vediamo subito che il favore del pronostico va proprio alla compagine di Jardim. Nell’1x2 ad esempio vediamo che il successo monegasco è sabato dato a 1.67, contro il 5.00 assegnato al successo ospite, con il pareggio poi valutato a 3.55.

