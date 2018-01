PAGELLE / Milan Lazio (0-0): i voti della partita (Coppa Italia, andata semifinale)

Pagelle Milan Lazio: i voti della partita, semifinale di andata di Coppa Italia. Nulla di fatto a San Siro: reti bianche pur con tante emozioni, il verdetto è rimandato alla sfida di ritorno

31 gennaio 2018 - agg. 31 gennaio 2018, 22.49 Federico Giuliani

Pagelle Milan Lazio, Coppa Italia semifinale (Foto LaPresse)

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio termina con il risultato di 0-0. Tra i rossoneri bene Borini e Cutrone; male Biglia e Kessie. Nella Lazio ok Luiz Felipe; delude Felipe Anderson. Vediamo però nel dettaglio le pagelle della partita di San Siro, con i giudizi alle squadre e a tutti i protagonisti della serata. VOTO PARTITA 5,5 - La gara viaggia alternando minuti divertenti a minuti noiosi dai ritmi lenti. VOTO MILAN 6 - Primo tempo opaco, ripresa decisamente più convincente. Buona organizzazione difensiva, da rivedere l'impostazione della manovra. VOTO LAZIO 6,5 - Tanto possesso palla e un paio di chance degne di nota. I biancocelesti si sono dimostrati più continui nell'arco dei 90'.

I VOTI DEL MILAN

G. DONNARUMMA 6,5 - Si guadagna la pagnotta con una bella parata su un colpo di testa ravvicinato di Immobile.

ABATE 6 - Ha di fronte un avversario ostico ma dà filo da torcere a Lukaku. Nel complesso non sfigura.

BONUCCI 6 - Ci mette la solita esperienza e riesce nell'intento di blindare la retroguardia rossonera. Non sempre bello da vedere, ma sicuramente efficace.

A. ROMAGNOLI 5 - Si perde per due volte Immobile: per sua fortuna l'attaccante biancoceleste fallisce entrambe le chance.

BORINI 6,5 - Adattato nella posizione di terzino sinistro, vince il duello con Basta ed effettua un paio di chiusure decisive.

KESSIE 5 - Forse stanco per le tante partite giocate in stagione, risente delle energie spese e finisce in riserva nel secondo tempo.

BIGLIA 5 - Regia impalpabile per l'attesissimo ex di turno. Pesano tanti errori a inizio gara.

LOCATELLI 5 - Un'ora di gioco piuttosto appannata, tra passaggi sbagliati e interventi non sempre puntuali. Dà una mano a Borini e si sveglia nella ripresa ma non basta per evitare il votaccio (dal 55' CALHANOGLU 5 - Fallisce un gol clamoroso a porta completamente sguarnita, all'altezza del dischetto e con il suo piede preferito).

SUSO 5,5 - Si accende soltanto negli ultimi 15', quando Lukaku e Radu allentano la morsa. Dal suo piede nascono due grandi occasioni per il Diavolo.

KALINIC 5 - Lotta e corre su ogni pallone ma riceve pochi rifornimenti. In più ha la sfortuna di fronteggiare un Luiz Felipe in stato di grazia (dall'83' ANDRE SILVA - SV).

BONAVENTURA 5,5 - Passa gran parte del match a girovagare senza meta, fino a quando nella ripresa non si accentra accendendosi improvvisamente. In riserva, esce per scelta tecnica (dal 70' CUTRONE 6,5 - Appena in campo dà il via a un'azione travolgente. Flirta con il gol con un'incornata respinta da Strakosha).

ALL. GATTUSO 6,5 - La strada è quella giusta. Ringhio deve continuare così lavorando più su alcuni singoli che non sul collettivo.

I VOTI DELLA LAZIO

STRAKOSHA 6,5 - Attento sul colpo di testa di Cutrone. Dà sicurezza all'intera retroguardia nonostante la sua giovane età.

CACERES 5,5 - Inizia benissimo poi cala con il passare dei minuti. Soffre nel finale contro uno scatenato Cutrone.

LUIZ FELIPE 7 - Il migliore in campo della Lazio. A sorpresa, sostituisce De Vrij e vince tutti i duelli con i suoi avversari.

RADU 6 - Il suo compito è semplice: guardare le spalle a Lukaku. Missione riuscita senza troppi patemi.

BASTA 5,5 - Gara dalle due facce: non si vede praticamente mai nel primo tempo. Più propositivo nella ripresa.

PAROLO 5 - Mai un inserimento, mai una chiusura degna del suo nome. Il centrocampista biancoceleste non disputa una gara da ricordare.

LUCAS LEIVA 6,5 - Il sostituto di Biglia prende in mano le redini del centrocampo laziale e costruisce la manovra con intelligenza.

MILINKOVIC-SAVIC 6 - Gioca in una posizione più arretrata ma riesce comunque a incidere. Buone le sue aperture improvvise per Lukaku e Basta.

J. LUKAKU 6,5 - Le sue sgaloppate sono una costante della partita. Mette in mezzo diversi cross non sempre sfruttati a dovere dai suoi compagni.

FELIPE ANDERSON 5,5 - Non è continuo nell'arco del match. Parte bene poi si perde in giocate evitabili (dal 62' LUIS ALBERTO 6 - Regala profondità al gioco offensivo della Lazio).

IMMOBILE 6,5 - Quando riceve palla è sempre pericoloso. Sfiora il gol in due circostanze.

VOTO ARBITRO (Guida) 6 - Giusti i due cartellini estratti. Poco altro da segnalare in un match tranquillo.

IL PRIMO TEMPO

Il primo tempo di Milan-Lazio termina con il risultato di 0-0. Partiamo subito dalle due formazioni. Nel Milan Gattuso deve reinventarsi la corsia mancina, dove Borini fa il terzino, con Locatelli mezzala e Bonaventura esterno offensivo. Per il resto tutto confermato, con Abate a destra, accanto a Bonucci e Romagnoli; Biglia in regia e Kalinic nuovamente titolare. Anche la Lazio ritrova il proprio attaccante, dunque Immobile parte titolare insieme a Felipe Anderson. Da segnalare l'esordio in maglia biancoceleste di Caceres, che compone la linea difensiva insieme a Luiz Felipe e Radu; non c'è De Vrij, infortunato. Pronti, via. La gara è fin da subito equilibrata, con una lotta incessante a centrocampo e poche occasioni da gol. Buono l'avvio della Lazio, più brillante e sciolta rispetto all'undici milanista, che al contrario si chiude a ricco aspettando di pungere in contropiede. La tattica di Gattuso ha i suoi frutti per quel che riguarda la fase difensiva, dove Bonucci (6) tiene bene Immobile (6) e Borini (6,5) non fa rimpiangere Rodriguez. I problemi arrivano però quando il Milan deve impostare la manovra. Biglia (4,5) è lento e farraginoso, tanto che Lucas Leiva (6,5) al suo cospetto fa un figurone. All'11' gli ospiti si rendono pericolosi in mischia, dagli sviluppi di un corner, con un tiro di Luiz Felipe (7) murato da Kessie (5,5). I minuti passano inesorabili fino all'enorme chance capitata a Immobile al 19': Kessie perde palla sul pressing di Lucas Leiva, che serve immediatamente Felipe Anderson. Il brasiliano verticalizza per Immobile, che si ritrova in area nell'uno contro uno con Romagnoli (5,5); l'attaccante della Lazio salta netto il proprio avversario ma calcia sul fondo da posizione più che favorevole, a pochi passi dalla porta di Donnarumma (6). Al 33' arriva la seconda palla gol per la Lazio: Lukaku (6,5) lascia partire un traversone sul secondo palo per il tuffo di Leiva, disturbato in corner da Borini.

MILAN LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 5,5 - Gara non proprio entusiasmante. Due sole occasioni importanti e ritmi sostanzialmente bassi. VOTO MILAN 5 - Giudizio che si compone di due aspetti: apprezzabile la fase difensiva, dove gli uomini di Gattuso hanno dimostrato di tener bene il campo. Totalmente assente la fase offensiva. MIGLIORE MILAN BORINI 6,5 - Adattato terzino sinistro, il tuttofare rossonero disputa un match di spessore sbrogliando anche un paio di situazioni complicate. PEGGIORE MILAN BIGLIA 4,5 - Dopo le ultime partite l'argentino sembrava esser tornato sui suoi livelli. Questa sera il regista rossonero fa un brutto passo indietro. Impostazione lenta e gestione del pallone a dir poco goffa. VOTO LAZIO 6 - I biancocelesti offrono 45' di spessore, con una buona solidità difensiva e un gradevole giro palla. Mancano le verticalizzazioni per Immobile e non ci sono, fin qui, gli inserimenti di Milinkovic-Savic. MIGLIORE LAZIO LUIZ FELIPE 7 - Chiude ogni varco, spazza ogni pallone, anticipa chiunque si aggiri dalle sue parti. Non fa rimpiangere De Vrij. PEGGIORE LAZIO BASTA 5,5 - Ha di fronte a sé Borini ma non approfitta di questo potenziale vantaggio. Spinge poco sull'out destro. VOTO ARBITRO (Guida) 6 - Giusti i due cartellini gialli estratti all'indirizzo di Borini e Radu.

© Riproduzione Riservata.