Perugia Roeselare/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Perugia Roeselare streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Champions League di volley per la Sir Safety (oggi 31 gennaio)

31 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Perugia Roeselare (da Facebook ufficiale)

Perugia Roeselare, partita diretta dall’arbitro israeliano Roy Goren e dal russo Vladimir Oleynik si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 31 gennaio: appuntamento al PalaEvangelisti per il match della Champions League di volley fra i padroni di casa di Perugia e gli ospiti belgi del Knack Roeselare. Siamo giunti alla quarta giornata del girone A della massima competizione europea di pallavolo maschile, quello che più interessa all’Italia dal momento che il sorteggio ha unito in questo stesso gruppo Perugia e la Lube Civitanova, oltre al Roeselare e ai turchi del Fenerbahce. Perugia ha vinto finora tre partite su tre e dunque è molto vicina alla qualificazione per il prossimo turno: una nuova vittoria sarebbe di fatto un’ipoteca, se si considera che passeranno le prime due di ogni girone e pure le due migliori terze. Con quattro vittorie, è logico ipotizzare che anche nella peggiore delle ipotesi la squadra di Lorenzo Bernardi avanzerebbe ai playoff a 12.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions League tra Perugia e Roeselare sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma Sky: appuntamento quindi alle ore 20.30 sul canale Sky Sport Plus HD, al numero 205 del telecomando. La diretta streaming video della partita verrà offerta a tutti gli abbonati al servizio tramite l’applicazione Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone. Per tutti gli altri, saranno fondamentali fonti di informazioni il sito della Cev (cev.lu) con il livescore ufficiale ma anche sito e social network ufficiali di Perugia.

LA SITUAZIONE

Vincitrice domenica della Coppa Italia dopo avere vinto ad inizio stagione la Supercoppa Italiana, prima in classifica in campionato e al comando anche nel girone di Champions League: fino a questo momento, la stagione di Perugia è stata praticamente perfetta. In totale sono state 27 le partite finora giocate dai ragazzi di Lorenzo Bernardi e 25 le hanno vinte. Adesso l’obiettivo è quello di continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo: ormai definitivamente cancellata la fastidiosa etichetta di ‘perdente di successo’ che Perugia si era vista affibbiare con tante finali perse o competizioni comunque disputate in modo ottimo, ma senza mai alzare trofei. Il presidente Sirci ha costruito uno squadrone proprio per portare finalmente Perugia alla vittoria: Supercoppa e Coppa Italia hanno avuto un’importanza fondamentale per sfatare il tabù, ma adesso restano da inseguire i traguardi più ambiziosi. Come abbiamo accennato, oggi si potrebbe già chiudere la pratica del girone di Champions League con ben due giornate d’anticipo, almeno di fatto se non matematicamente: Perugia vuole continuare a festeggiare.

