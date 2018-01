Politano al Napoli/ Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta

Politano al Napoli calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde

Politano, attaccante Sassuolo - LaPresse

E’ sempre più complicato il calciomercato di casa Napoli. Dopo il clamoroso rifiuto al trasferimento di Verdi, nelle score ore è arrivato un altro no inaspettato, ovvero, quello di Amin Younes. Il nazionale tedesco era già in Italia dalla scorsa settimana per le visite e la firma sul contratto, ma al momento della fumata bianca ha fatto un passo indietro, decidendo di posticipare il proprio sbarco a Castelvolturno in vista della sessione di calciomercato della prossima estate. Napoli quindi di nuovo sul mercato, alla ricerca di un esterno d’attacco, e nelle ultime ore è tornato fortemente d’attualità il nome di Politano. Il 24enne calciatore del Sassuolo piace da tempo a Maurizio Sarri, ma gli emiliani continuano a chiedere almeno 25 milioni di euro, a fronte di un’offerta da 22 dei partenopei.

IL SASSUOLO VUOLE D’ALESSANDRO

Attenzione però, perché se il Sassuolo dovesse individuare in tempi brevissimi un sostituto, a quel punto, potrebbe ammorbidire la propria posizione. In tale senso va registrata la novità D’Alessandro, con la società di Squinzi che avrebbe individuato nel calciatore di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito con obbligo di riscatto a Benevento, il giusto rincalzo per il reparto offensivo. Oggi l’agente del calciatore sarà a Roma per incontrare il Sassuolo e parlare del proprio assistito, e non è da escludere possa trovarsi un accordo che spingerebbe appunto Politano verso Castelvolturno: sono ore davvero concitate, sono attesi aggiornamenti a brevissimo.

